Selección Femenina de Costa Rica vuelve a fallar contra Panamá

La Selección Femenina de Costa Rica tuvo este miércoles la oportunidad de lavarse la cara ante su similar de Panamá, después de caer en el primer juego amistoso entre ambos en el Morera Soto el domingo; no obstante, volvió a fallar.

De hecho, las dudas sobre el desempeño de las seleccionadas se evidenciaron aún más en el segundo encuentro, disputado en las instalaciones del Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.

Las dirigidas por el español Beni Rubido cayeron 2 a 0 ante las panameñas. Marta Cox (minuto 24) y Aaliyah Gil (72) anotaron los únicos goles del encuentro. El domingo, la victoria de las canaletas fue por 1-0.

Las estadísticas evidencian un partido muy parejo, con una posesión de balón de 50% y tres remates a puerta para cada equipo, aunque la contundencia de las panameñas inclinó la balanza.

Con respecto al primer juego, el seleccionador de la Tricolor realizó cuatro cambios. En la zaga defensiva, María Paula Arce sustituyó a Josselyn Briceño y en el medio campo ingresaron Emilie Valenciano, Alexa Herrera y Sheika Scott.

El cambio en el parado ofensivo de la Selección parecía tener efecto en el arranque del partido. Scott recibió el balón en la media cancha y envió un pase largo para Melissa Herrera y al pisar el área de Panamá, lanzó un centro para que María Paula Salas abriera el marcador del partido. Lastimosamente, la artillera estaba en posición prohibida.

Esa primera llegada mostraba un escenario diferente al visto en el Morera Soto. Una mejor conexión entre la media cancha y el ataque era visible cuando la Selección llegaba en un segundo intento, nuevamente con Melissa Herrera, que ahora lanzaba un pase raso para Alexa, quien no logró alcanzar el balón antes de que saliera del campo.

Una presión alta para estorbar la salida panameña le daba el control del juego a la Sele.

Panamá empezó sus ataques ofensivos con un lanzamiento de Riley Tanner desde afuera del área que controló bien la arquera nacional, Noelia Bermúdez.

Las condiciones del juego favorecieron a la Tricolor hasta que en el minuto 23, una falta de Raquel Rodríguez le dio la oportunidad a Marta Cox de hacer uno de esos remates que tanto la caracterizan.

Desde una gran distancia y con un derechazo mortal, Cox abrió la cuenta con un disparo a marco de tiro libre que era imposible de detener para la guardameta Bermúdez.

“En la primera parte tuvimos el partido, incluso nos anulan un gol que no sé si estaba en fuera de juego. Empezamos haciendo el plan del partido y ejecutándolo bien. Cae el gol de ellas y ahí fue donde la parte mental nos cuesta, nos cuesta levantarnos de la anotación”, comentó la capitana de la Selección Nacional, Gabriela Guillén.

La anotación cambió la dinámica del encuentro con un Panamá más tranquilo y Costa Rica subiendo la presión e intensidad para recuperar rápido el balón y seguir atacando en busca del empate.

Sheika Scott y Raquel Rodríguez tuvieron las oportunidades más claras en el cierre del primer tiempo, pero ambas salieron por la línea de fondo.

Tanto en defensa como en ofensiva, la Selección fue mejor, pero la falta de claridad y definición le costaron caro.

En la segunda parte fueron pocas las acciones de peligro por parte de ambas selecciones. El juego se mantuvo en un ida y vuelta en el medio campo con poca conexión en el último cuarto de cancha.

Previo al segundo gol de Panamá, Sofía Varela tuvo una oportunidad de sorprender en un contraataque a la guardameta panameña con un lanzamiento cruzado en el borde del área, pero el remate terminó en un saque de meta.

Al minuto 72, un error en salida de Stephanie Blanco le dio la oportunidad a Aaliyah Gil de anotar un golazo desde afuera del área para asegurar la victoria panameña.

“En el segundo tiempo erramos, la fatiga pesa y el segundo gol de ellas es por un error nuestro. Igual pasó en el primer partido, muchas imprecisiones”, comentó Guillén.

Después de la segunda anotación, Costa Rica asumió la carga ofensiva del partido; sin embargo, fueron pocas las acciones peligrosas. Alexa Herrera lanzó un buen remate en una diagonal después de recibir el balón en la banda.

En el cierre del segundo tiempo llegaron los primeros tiros de esquina del partido para la Sele, pero pasaron sin ocasionar mayor peligro.

La fecha FIFA finalizó con dos derrotas para la Nacional ante el mismo rival, tres goles recibidos y sin anotar un gol a favor.

“Lo que me deja es mucha frustración. El primer partido fue más igualado, pero es un partido que nunca debíamos de haber perdido. El de hoy me deja muy frustrado también porque la primera parte tiene poca explicación, por número de acercamientos, por cuotas de balón y acercamientos de Panamá, al final esto es fútbol. No va de merecer sino de lo que sucede”, comentó el entrenador de la Selección, Beni Rubido.

Además expresó que la mayor preocupación de la Selección ahora es recuperar jugadoras que estuvieron ausentes en estos juegos amistosos como Fabiola Villalobos, Gloriana Villalobos y Priscilla Chinchilla.

El equipo patrio volverá a ver acción en la próxima fecha FIFA de noviembre en suelo azteca contra las selecciones de México y, nuevamente, Panamá.