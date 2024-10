Selección Femenina de Costa Rica paga caro sus errores en ensayo contra Panamá

La Selección Femenina de Costa Rica por lapsos se vio bien y algunas veces no tanto, en el amistoso internacional contra su similar de Panamá. Fue un clásico centroamericano donde las canaleras se dejaron la victoria con un único gol de Schiandra González en el minuto 66, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

De arranque, el partido resultaba atractivo, con llegadas, pero sin tanta claridad. En el estreno de María Antonia Is como directora técnica de Panamá, sus pupilas intentaron llenarle el ojo, apostando más por la velocidad, guiadas por la siempre talentosa Marta Cox.

Costa Rica hacía lo suyo y tanto Noelia Bermúdez como Gabriela Guillén se veían muy atentas, metidas de lleno en el partido.

Stephannie Blanco lo intentó con un tiro libre. Hubo una diagonal de Alexandra Pinell hacia Melissa Herrera, quien generó la ocasión más clara de la primera parte, pero no logró sacar el remate.

También se gestó un centro importante de Gabriela Guillén y un cabezazo de Raquel Rodríguez que de manera inexplicable se estrelló en el horizontal.

Después de una primera parte que en términos generales tuvo un trámite parejo, en el arranque del complemento se vio la mejor jugada de la Selección Femenina de Costa Rica, tras una incursión de Melissa Herrera. Después del servicio filtrado, el remate de Gabriela Guillén no fue el mejor. Esa jugada debió terminar en gol.

Alexa Herrera le aportó algunas ocasiones de peligro a la Selección Femenina, pero no encontró el gol al igual que sus compañeras. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Más adelante lo intentó Raquel Rodríguez con un remate de media distancia. Lo mismo hizo Alexa Herrera luego de una combinación con la habilidosa Sheika Scott.

Costa Rica había mejorado, pero su gran pecado fue no contar la efectividad necesaria para reflejarlo en el marcador. Por más intervenciones acertadas de Noelia Bermúdez y llegadas de la “Sele” Femenina, en la ocasión que parecía menos clara, cayó la única anotación del partido, a cargo de Panamá.

Schiandra González consiguió un buen gol, sorprendiendo a la guardameta nacional que estaba un poco salida, con un remate de zurda en el minuto 66.

Después de eso, las ticas cayeron en algunas imprecisiones, quizás por la desesperación de no querer perder. Ya la elaboración no resultaba tan clara y el empate parecía muy lejano.

Quedaban seis minutos de reposición y el mérito de Costa Rica fue nno dejar de luchar. Alexa Herrera se enfilaba al área, buscando a Raquel Rodríguez y a una Emilie Valenciano que le dio un segundo aire a la “Tricolor”.

Sofía Varela ingresó al partido en el complemento. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

La falta aparatosa contra Herrera significaba un tiro libre importante, cobrado por Raquel Rodríguez, pero el remate directo al marco lo contuvo la guardameta Yenith Bailey.

En una contra, Panamá estuvo muy cerca del segundo gol, que lo evitó Noelia Bermúdez. Que al equipo lo tomen mal parado atrás como en esa situación pareciera uno de los apuntes que se lleva Beni Rubido después de este ensayo.

Fue un amistoso sin figuras como Gloriana Villalobos y Priscila Chinchilla, en el que se le dio oportunidad a otras caras jóvenes, como el estreno de Yoselin Briceño con la Selección Mayor. En la suplencia estuvieron jugadoras como Mónica Matarrita, Alejandra Montero y Jimena González.

El partido se acabó y Panamá celebró un triunfo, después de mucho tiempo de no hacerlo. El miércoles será el segundo amistoso entre estas dos selecciones, a puerta cerrada.

El enfado de Beni Rubido

Fue un resultado que no le hizo nada de gracia a Beni Rubido ni a sus jugadoras. El seleccionador nacional comparó lo ocurrido como cuando se va a recuperación en el instituto, porque el equipo patrio volvió a errores que hace tiempo no cometía.

“No sé si es que hace tres meses que no nos juntamos, no sé si pensar que el empate contra Estados Unidos o haber hecho buenos partidos contra potencias es suficiente. Lo de esta vez no es suficiente, estoy muy molesto y ellas también. No era un partido para perder, bajo ningún concepto”, declaró Beni Rubido en la transmisión de Repretel.

La “Sele” Femenina arrastra cuatro juegos sin ganar y el español negó que necesite cambios para revertir eso, porque más bien el equipo arrastra varias bajas y le faltan jugadoras importantes.

Beni Rubido terminó muy molesto con la derrota de la Selección Femenina de Costa Rica contra Panamá. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“No es excusa, más bien estamos haciendo muchos cambios y la gente tarda en acoplarse, pero no vale. Este partido era para ganar, tanto en los primeros 20 minutos de la primera parte, como en los primeros 20 minutos de la segunda parte, fuimos superiores”, destacó.

Beni Rubido añadió que esta vez se repitió la historia de los juegos contra Paraguay en la Copa Oro, o ante Bolivia en los Panamericanos y es algo que deben borrar para que ya no se repita más.

Además, descartó que algo tuviera que ver el estreno de su compatriota María Antonia Is con las canaleras.

“No creo que afectara, leímos bien por dónde iba a estar el partido. Toña debutaba y eso le daba una energía especial a su equipo, pero repito, es que no es excusa. Nosotras somos mejores que Panamá y teníamos que ganar, teníamos mejor equipo, empezamos mejor y lo que hemos conseguido es un resultado que no vale”, concluyó Beni Rubido.