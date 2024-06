Selección de Costa Rica vs. San Cristóbal y Nieves en vivo: Aún quedan entradas para debut en la eliminatoria

Se acabó la espera, la Selección de Costa Rica debuta este jueves en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. La Tricolor recibe a San Cristóbal y Nieves, a partir de las 8:30 p. m., en el Estadio Nacional. En el papel, los ticos no deberían de tener ningún sobresalto y están obligados a iniciar con una victoria contundente, para luego enfocarse en la visita a Granada, del próximo domingo (3 p. m.). Todavía quedan entradas.

La Selección de Costa Rica iniciará la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 con una nueva camada de jugadores que tratan de dar un paso al frente. Orlando Galo (izquierda) y Kenneth Vargas (derecha) son parte de estas caras nuevas de los ticos. (Rafael Pacheco Granados)

- Selección de Costa Rica respeta al rival Copiado!

En el papel San Cristóbal y Nieves no representa ninguna amenaza para la Selección de Costa Rica y el debut eliminatorio debería saldarse con una goleada, en el Estadio Nacional.

El adversario de la Tricolor se ubica en el puesto 147 en el ranquin de la FIFA y algunos de sus jugadores no se dedican al 100% a jugar al fútbol.

Sin embargo, los que saltarán a la cancha piensan que lo peor que podrían hacer es confiarse. Así lo recalcó Francisco Calvo, uno de los jugadores de mayor experiencia en el equipo y capitán.

“Es una eliminatoria y todo partido eliminatorio es difícil, ningún rival se puede menospreciar. Nosotros estamos en un cambio, todos lo sabemos, pero nadie se puede hacer una película en la cabeza de que debemos golear. Queremos ganar, estaremos en casa y buscaremos tratar de sacar provecho. Si se pudiera golear, bienvenido sea”.

Francisco Calvo fue el capitán de la Selección de Costa Rica en el fogueo del viernes anterior ante Uruguay. Calvo iniciaría la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 como el líder del grupo. (Jorge Navarro para La Nación)

- Gustavo Alfaro listo para lo más importante Copiado!

Para Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, el inicio de la eliminatoria mundialista es más que eso. Para él, “empieza la Copa del Mundo”, dijo el entrenador.

El primer juego de la Selección será este jueves ante San Cristóbal y Nieves, en el Estadio Nacional. El segundo choque de los ticos es el domingo, de visita ante Granada.

Alfaro enfatizó que: “Mañana (este jueves) para nosotros inicia la Copa del Mundo, es ese camino que tenemos que tratar de buscar para que Costa Rica vuelva a estar en una disputa mundialista y en ese sentido la enfocamos, sabiendo la importancia de los momentos que se inician. En definitiva, se deben ir cumpliendo determinadas etapas que nos permitan estar entre los clasificados para acceder a la siguiente ronda y así sucesivamente”.

El técnico Gustavo Alfaro dirigirá su primer juego eliminatorio en la zona de Concacaf. Alfaro busca llevar a la Selección de Costa Rica a su cuarto mundial al hilo. (Jorge Navarro para La Nación)

- Joel Campbell motivado y listo Copiado!

La Selección de Costa Rica está lista para el debut en la eliminatoria mundialista. “Todos los jugadores están preparados”, dijo Gustavo Alfaro, técnico de la Tricolor, en conferencia de prensa, previo al compromiso.

El timonel habló específicamente de Joel Campbell, quien es el último gran referente que queda en la Nacional, de la gesta de Brasil 2014. Alfaro expresó que el nivel del delantero lo tiene muy contento.

“Lo veo muy bien. Veníamos después del entrenamiento, íbamos a almorzar y le dije: ‘Te veo bien, estás entrenando muy bien, seguí así’. Y él me dice: ‘Sí, profe, me siento muy bien, he estado entrenando bien’”, indicó Alfaro.

Joel Campbell ingresó de cambio en el segundo tiempo, en el fogueo del viernes anterior entre la Selección de Costa Rica y Uruguay. (Rafael Pacheco Granados)

- Próximo rival de Costa Rica dio sorpresa Copiado!

Apenas es la primera fecha de las eliminatorias de Concacaf y ya se dio una sorpresa en el Grupo B, llave que integran Costa Rica, Bahamas, Trinidad y Tobago y Granada.

Granada, rival de la Tricolor el próximo domingo (3 p. m.), hizo sufrir a Trinidad y Tobago. De visita, los granadinos acariciaron la victoria al terminar el primer tiempo del partido con el marcador a favor 1-2.

Los trinitenses se vieron obligados a redoblar esfuerzos para no caer ante su afición y, al final, al minuto 75 del compromiso, Reon Moore logró el definitivo 2-2.

Aubrey David, quien en Costa Rica juega para Cartaginés, fue titular y jugó todo el partido con su selección, Trinidad y Tobago, que recibió a Granada. (Instagram Aubrey David)

- Selección muestra una idea de juego más clara Copiado!

Llegó la hora de la verdad para la Selección de Costa Rica. Este jueves debuta en la eliminatoria mundialista frente a San Cristóbal y Nieves y no hay tiempo para más ensayos.

Para evaluar los puntos fuertes y las áreas a mejorar de la Nacional, consultamos al entrenador Marvin Solano, quien expuso elementos claves:

La Selección está dando buenas pinceladas de un modelo de juego más definido, con el técnico Gustavo Alfaro. Esto es un cambio positivo respecto al proceso anterior con Luis Fernando Suárez, donde no había claridad en el sistema de juego.

Puntos fuertes:

Recuperación del balón: El equipo busca recuperar el balón con más intensidad y hacerlo en campo rival, evitando un bloque defensivo demasiado bajo.

El equipo busca recuperar el balón con más intensidad y hacerlo en campo rival, evitando un bloque defensivo demasiado bajo. Transiciones rápidas: Se prioriza menos la elaboración con pases innecesarios en la zona baja, enfocándose en transiciones rápidas y un juego más vertical.

Se prioriza menos la elaboración con pases innecesarios en la zona baja, enfocándose en transiciones rápidas y un juego más vertical. Aprovechamiento de la velocidad: Alfaro está sacando provecho del recurso técnico y humano disponible, especialmente de los jugadores veloces.

La Selección de Costa Rica está en medio de un cambio generacional. El técnico Gustavo Alfaro le abrió las puertas de la Nacional a jóvenes que buscan consolidarse. El fogueo ante Uruguay fue una muestra de esto. (Rafael Pacheco Granados)

Áreas a mejorar:

Definición y ofensiva: En el último amistoso contra Uruguay, quedaron dudas, ya que no se ganó ni se anotó ante un rival limitado. La falta de un “9″ claro sigue siendo una preocupación.

En el último amistoso contra Uruguay, quedaron dudas, ya que no se ganó ni se anotó ante un rival limitado. La falta de un “9″ claro sigue siendo una preocupación. Defensiva ante rivales fuertes: No está claro cómo se comportará el equipo ante rivales de mayor calidad que presionen más.

No está claro cómo se comportará el equipo ante rivales de mayor calidad que presionen más. Integración de los legionarios: La incorporación de jugadores como Manfred Ugalde es crucial. Ugalde aporta más opciones ofensivas al jugar bien de espaldas al arco y asociarse mejor con sus compañeros. Los legionarios son quienes menos han trabajado con Alfaro.

- Manfred Ugalde es la esperanza del gol Copiado!

Manfred Ugalde se marchó del Twente de Países Bajos, donde dejó constancia de su capacidad goleadora, y se vinculó al Spartak Moscú de Rusia, club con el que solo ha anotado un gol.

Manfred, quien se unió a la Selección y será la principal carta ofensiva de la Tricolor en el juego eliminatorio de este jueves contra San Cristóbal y Nieves, habló de su momento en el Spartak, club con el que tiene 12 juegos sin concretar. El único tanto del tico con su nuevo equipo fue en el torneo de copa, y de eso hace casi cuatro meses.

Manfred Ugalde destacó en el fogueo de la Selección de Costa Rica ante Argentina. El delantero marcó el único tanto de los ticos, en la derrota 3 a 1. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

“Me vengo adaptando a otra liga, una liga un poco más física, y si bien es cierto no he estado metiendo goles, sí le he aportado mucho al equipo tácticamente. También el club no está en buen momento, pero ahí vamos, y en lo personal me siento muy bien”, dijo Manfred durante la atención a la prensa en el Proyecto Gol, en declaraciones a Radio Columbia.

- Entradas disponibles para ver a la Selección Copiado!

Si quiere ver a la Selección de Costa Rica en vivo, en su debut en la eliminatoria contra San Cristóbal y Nieves, aún puede hacerlo. Hay tiquetes disponibles en todas las localidades.

Los boletos van desde los ₡12.000 hasta los ₡55.000 y se pueden adquirir en www.specialticket.net.