Gustavo Alfaro ilusionado con Joel Campbell: ‘Lo veo muy bien’

La Selección de Costa Rica está lista para el debut en la eliminatoria mundialista. “Todos los jugadores están preparados”, dijo Gustavo Alfaro, técnico de la Tricolor, en conferencia de prensa, previo al compromiso.

Costa Rica juega este jueves como local a las 8:30 p.m. contra San Cristóbal y Nieves. El segundo choque de los ticos es el domingo de visita ante Granada.

“Todos están en forma y con ganas”, dijo Alfaro cuando se le consultó cómo está la Selección antes del debut.

El timonel añadió que tiene clara la alineación, aunque no la reveló, ni tampoco si Joel Campbell será titular o una de las variantes, pero expresó que el nivel del delantero lo tiene muy contento.

“Lo veo muy bien. Veníamos después del entrenamiento, íbamos a almorzar y le dije: ‘Te veo bien, estás entrenando muy bien, seguí así’. Y él me dice: ‘Sí, profe, me siento muy bien, he estado entrenando bien’”, indicó Alfaro.

El entrenador resaltó que en el encuentro amistoso contra Uruguay, Campbell fue determinante en el cambio. Según Alfaro, al equipo le costó encontrar la pausa por derecha y Joel la otorgó.

“Me parece que en un partido de alta intensidad, de ida y vuelta permanente, a Joel le cuesta ese ida y vuelta los 90 minutos. Hoy, tal vez no; más adelante, sí. Yo tengo que elegir a Joel en el campo en el momento en que pueda cambiar el destino de un partido, a veces lo puede cambiar desde el minuto cero o a veces cuando los demás se desgastan un poquito y él entra fresco y claro”, resaltó Gustavo Alfaro.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, atendió a los medios, previo al juego contra San Cristóbal y Nieves. (Foto Juan Diego Villarreal).

El estratega insistió en que Joel está muy conectado. Recordó que en algún momento la gente lo reprobó (le silbaron) porque él dijo que no lo veía feliz, pero Joel anda bien y le expresó al grupo que tiene 15 años de estar en la Selección y que la camiseta no la va a regalar porque, después, otro la toma y no se la devuelven.

- ¿Ya tiene la alineación para enfrentar a San Cristóbal?

- El equipo lo tengo definido y quiero esperar a mañana (jueves), que no pase nada. Me ha pasado confirmar un equipo y en la noche se enferma alguien y debo cambiar. Quería ver cómo llegaban los muchachos de la MLS, también Juan Pablo Vargas, quien llegó el martes. Lo importante es que todos están en forma.

“La estructura no va a cambiar y aquí entran a jugar algunas sutilezas si se quieren ver desde el punto de vista estratégico. Va a ser un partido cerrado, sin espacios, y seguro, el rival apelará al contragolpe. Por más que nos corten los caminos, es insistir e insistir”, destacó Gustavo Alfaro.