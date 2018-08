Me motiva que conozco a todos los jugadores, no solamente cuando se consolidaron, sino desde su formación. Creo que tengo la capacidad para hablarles, la autoridad para corregirles porque tengo conocimiento pleno de sus características. Me motiva porque al ser profesional del fútbol me preparo y me capacito para estas oportunidades. Es un llamado para una Selección, aunque sea de forma interina. Me siento un privilegiado. Soy el representante de todos mis colegas nacionales y es una gran responsabilidad.