—Claro, si usted me pregunta quién le deja más réditos a la Selección, diría que Ian Smith. Me deja más para el futuro Ian Smith que José Salvatierra, y le podría ganar el lugar porque lo hace bastante bien en su equipo. Y no solo me gusta Smith, me gusta la proyección de hacia donde va la Federación y la Selección. Me parece que se desperdició la conferencia en hablar sobre McDonald. Por ejemplo, no vi a nadie preguntar ¿por qué apareció Josué Mitchell y no Mayron George?