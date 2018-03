“Cuando juego de nueve tengo mayor libertad de movimientos, entonces por una característica que tengo, que es la movilidad, creo que me sienta bien. En la banda tengo que tener más cerrados los movimientos, no puedo cruzarme al sector contrario, porque si no estoy en mi posición cuando se pierde la pelota, quedará un hueco en el bloque defensivo, es más difícil, pero lo importante es que cuando uno esté dentro del terreno, haga las cosas bien sin importar la posición. Por ejemplo, en el partido ante Colombia terminé de volante”, analizó Venegas.