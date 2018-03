“Los números en estos últimos años me han acompañado y han sido buenos. Yo lucho y me esfuerzo por hacer las cosas bien día a día, por dar el 100%. Tengo que estar preparado para los dos escenarios: si don Óscar decide convocarme o no, no me puedo caer mentalmente o tener un bajón de rendimiento por algo así”, señaló el rojinegro.