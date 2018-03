"Busco un nueve que tenga gol, que sea potente, que dispute el juego aéreo y que tenga dribling. Yo me aboco a tener las armas para lo que me voy a enfrentar. Las defensas son muy altas y estos jugadores me pueden servir. Ruiz sabe pivotear, casi siempre que lo cité se lesionó, pero ha tenido un nivel importante y quiero mirarlo", apuntó Ramírez.