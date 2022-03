Rodolfo Villalobos ya no quiere que le hablen más de Manfred Ugalde

Manfred Ugalde renunció a la Selección de Costa Rica de manera sorpresiva desde el pasado 28 de setiembre del 2021, pero el debate sobre la decisión del jugador del Twente de Holanda lo reabrió el propio técnico de la Sele Luis Fernando Suárez, tras amarrar el boleto al repechaje en El Salvador, con una indirecta que en realidad fue un dardo con un único objetivo.

[ Luis Fernando Suárez: ‘Nunca nadie renunció a esto... bueno, solo un jugador’ ]

Sin embargo, fue a Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), a quien nuevamente le llovieron las preguntas sobre el atacante de 19 años. Incluso, el dirigente llegó al punto de ya no querer hablar más del tema y dejó ver que está cansado de la situación con Ugalde.

“Esto de Manfred Ugalde se convirtió en obsesión. Ya hemos dicho lo que tenemos que decir y ahora quiero hablar de los que se sudaron la camiseta, los que defendieron al país, los que en el peor momento estuvieron, los que llegaron a entrenar e hicieron un gran esfuerzo por llegar a la Selección. Me quedo con ellos y no voy a seguir hablando de esto (Manfred), porque en todas las conferencias de prensa se habla de lo mismo y se hace casi una crónica de esto. Reitero que felicito a los que se pusieron la camiseta, la defendieron y nos tienen hoy en el repechaje”, señaló el dirigente este martes.

El lunes, Villalobos participó en el programa Contragolpe, de TDMás, y ahí se le consultó hasta cuatro veces sobre si convocaría a Ugalde, si ya tenía las puertas cerradas o si aceptaría que Suárez lo llame para la repesca o el Mundial de Catar, si es que el futbolista se disculpa. Todo esto a partir de declaraciones del propio timonel cafetero, quien sacó a relucir la situación sin que nadie le hiciera la más mínima referencia sobre al juvenil y dejó una frase fácil de interpretar: “nunca nadie renunció a esto... bueno, solo un jugador”.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación, fue abordado de nuevo por los medios de comunicación este martes, para conocer su criterio sobre Manfred Ugalde. (Alonso Tenorio)

La cabeza de la Federación trató de eludir los planteamientos que le hizo la conductora del espacio de TDMás, Gabriela Jiménez, y optó por señalar que él no es quien convoca, que respeta todo lo que hace el timonel y que solamente se enfoca en darle todas las facilidades extracancha a la Tricolor y cumplir con lo administrativo.

No obstante, finalmente le resultó inevitable eludir el tema y accedió a revelar una vez más lo que considera sobre delantero que se desempeña con buen suceso en la liga holandesa.

“Por la posición que tengo, no puedo referirme al tema... Voy a repetir lo que ya dije, me parece que él (Manfred Ugalde) se equivocó o lo indujeron al error y está muy mal asesorado. El día que hablé con él le manifesté que él necesitaba de la Selección y la Selección no necesitaba de él, porque la Selección juega con 11. En el radar de nadie estaba Anthony Contreras, tan siquiera existía para muchos, pero hoy se ha ganado un derecho de estar ahí. La Selección está a medio paso de ir al Mundial, así que: ¿quién perdió? Es una lástima, porque él (Manfred) es un buen muchacho, un gran jugador y joven”, dijo Rodolfo en Contragolpe, ahora con el respaldo del redimiento mostrado por Contreras en los últimos tres juegos de la eliminatoria, incluyendo el gol de chilena en El Salvador.

[ La lucha de la Selección de Costa Rica del presente obligó a asomarse a la Selección de Costa Rica del futuro ]

Si a alguien le quedaban dudas sobre una posible convocatoria de Ugalde para el repechaje ante el representante de Oceanía o para una eventual participación en la Copa del Mundo en diciembre en Catar 2022, todo parece claro en las palabras de Suárez y de Villalobos, muy a pesar de que el jerarca cerró este martes el tema con un “el grupo es solidario pero no cerrado (a incorporaciones)”.