¿Por qué en la Selección no hay jugador que destaque?

Costa Rica fue muy eficiente en contener a Canadá, al apostar por un sistema 1-4-5-1, con el centro muy poblado. Sin embargo, cuando tenía que pasar al ataque se quedó sin ideas, no fluyó nunca y tampoco se vieron transiciones. De poco sirvió recuperar tanto la pelota con tres hombres por el centro (Yeltsin Tejeda, Orlando Galo y Youstin Salas), porque no se armaron las contras y menos se unieron las líneas para llegar acuerpados.

Hay un problema claro y evidente en todo el proceso: la Selección no tiene un plan ofensivo. Ningún jugador va a rendir así en ataque y al final lo que quedan son las individualidades, que en este caso fueron controladas por los canadienses.

Uno debe generar un plan para crear las opciones de anotar, pero no hay nada de esto. Se tiene plan para defender y es a lo que se ha apostado, pero se carece de todo lo que conlleva la fase ofensiva: transiciones rápidas, contra y llegar en bloque.

En este momento, el ataque de la Nacional apuesta a la individualidad y es sumamente complicado generar algo así contra equipos que se organizan bien y presionan mucho. Además, si se da un error, en este caso le tocó a Leonel Moreira, no hay respuestas.

Análisis de los jugadores de la Selección:

- Leonel Moreira (5):

Estaba sacando un juego aceptable, hasta que cometió un error que costó muy caro. El fallo se da porque cambió de decisión con lo que venía haciendo. Pasó de despejar lo que le llegaba en el juego aéreo a intentar quedarse con la pelota y la midió mal.

- Ricardo Blanco (5):

Canadá volcó el ataque por su zona y no se vio bien. Salió a destiempo o iba mucho hacia atrás y le combinaron, le filtraron pases y le centraron mucho. Con balón muy impreciso.

- Óscar Duarte (6):

Debía ayudar más a Blanco, pero se quedó mucho en su posición en el centro y a la hora de hacer las coberturas tuvo que hacer recorridos muy largos, lo que hizo que no fuera tan efectivo como siempre. Además, abusó del pelotazo.

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, apostó por jugadores novatos ante Canadá y aunque rindieron, igual se perdió 1 a 0, en la fecha siete del octagonal de Concacaf. (Jose Cordero)

- Francisco Calvo (7):

No tuvo tanto problema en su zona, porque Canadá estaba volcado al otro lado. En el primer tiempo abusó en los pases largos, pero defensivamente se impuso en los duelos y colaboró con el lateral.

- Bryan Oviedo (7):

Por su sector no fue tan exigido, porque el rival no llegó tanto por ahí. Hizo buena sociedad con Calvo y se impusieron, aunque en ataque no aportó y no pudo pasar como suele hacerlo.

- Yeltsin Tejeda (6):

Bondadoso y aplicado en el juego defensivo. Tuvo buenas ayudas de Salas y Galo y se quedó más en el centro, lo que le permitió no recorrer tanto terreno. Recuperó bien, pero sus entregas no fueron tan buenas.

- Youstin Salas (7):

Muy buen trabajo defensivo, se fajó con Alphonso Davies en esa zona. Trató de jugar en corto cuando se recuperaba el balón y aportó un remate directo. Fue eficiente y trató de asociarse en corto, pero el equipo no fluyó en esa línea.

- Orlando Galo (6):

Muy bien en la marca, recuperó mucho, pero no es pasador, sino que condujo de más y perdió la pelota muy fácil. Fue punto alto al recuperar, pero en la fase de armar juego quedó en deuda.

- Joel Campbell (5):

Uno de los partidos más flojos que ha dado. En el primer tiempo se quedó aislado en la banda y lo anularon al presionarlo entre dos y hasta tres. Hizo mucha defensa por el costado, pero al pasar al centro no lo encontraron.

[ En el pulso Costa Rica - Honduras se apagará la esperanza mundialista de alguno ]

- Jewison Bennette (6):

Muy inquieto, pero por momentos perdía duelos por querer enfrentar en la mitad de la cancha, donde tenía que combinar, para ir al último cuarto. Por fuerza lo sacaron los canadienses.

- José Guillermo Ortiz (5):

Corrió mucho, pero fue poco productivo. El delantero en este sistema debe tirar diagonales, buscar la espalda de los centrales o dejarse el balón, pero no lo logró y terminó sin pesar.

- Keysher Fuller (6):

Primero como volante y luego como lateral se le vio activo y tratando de combinar. Después del gol, Costa Rica se aceleró. Él intentó llegar a línea de fondo y generar.

- Rándall Leal (5):

Para el nivel que tiene, fue muy poco lo que aportó. Costa Rica empezó a jugar largo cuando él entró, lo que no le ayudó en el juego que puede dar y no pesó.

- Anthony Contreras (5):

Tuvo un par de acciones en la que lo sacaron a pura fuerza y no dio más. Tampoco lo habilitaron con ventaja y no pudo sostener o pesar en ataque.

- Celso Borges (-):

Intentó combinar con sus compañeros y juntar líneas para llegar con un poco más de claridad, sin embargo, fue muy poco el tiempo que en cancha (ocho minutos) y la Selección ya jugaba a la desesperada.

- Aarón Suárez (-):

Lo pusieron por la banda, cuando él se ve mejor al estar detrás del delantero. Le quitaron posibilidades de mostrar su juego de elaboración y llegada.