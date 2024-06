Osael Maroto hace una confesión: ‘La Fedefútbol sigue en números complicados’

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) trata de sacar adelante dos objetivos en paralelo: a nivel deportivo busca sostener un buen rendimiento en las diferentes selecciones y a nivel administrativo mejorar los ingresos económicos, ya que, según el presidente Osael Maroto, todavía lidian con “números complicados”.

La cúpula de la Fedefútbol cambió en septiembre del 2023 y, desde entonces, la tesorera del Comité Ejecutivo, Silvia Bolaños, afirmó que se encontraron con un reto importante a nivel económico. Casi 10 meses después, la situación mejora con el ingreso de nuevos patrocinadores, pero todavía buscan llegar a números que le permitan al ente del fútbol nacional trabajar con más tranquilidad.

LEA MÁS: Fedefútbol hizo ajustes peculiares en presupuesto de $11,5 millones para el 2024

Maroto conversó con La Nación desde Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, donde la Tricolor jugará este viernes ante Colombia su segundo partido por la Copa América.

El mandamás del fútbol costarricense señala que el rendimiento financiero ha mejorado y, al mismo tiempo, no oculta que “las cosas van al día a día”.

“Las cosas han mejorado con el ingreso de nuevos patrocinadores y el premio por estar en esta Copa América ayuda en esa materia. No podemos dejar de ser claros en que tenemos un hueco importante en el flujo de caja que se viene arrastrando del pasado. Sobre todo, esto ocurrió por no enfrentar algunas situaciones que se debieron sacar adelante. Hay algunos temas legales en materia laboral que la Fedefútbol tiene que afrontar y eso nos quita recursos”, mencionó Maroto.

Según el presidente federativo, “los ingresos económicos, entre efectivo y canje, se incrementaron en un 60 - 70% con contratos firmados”.

Una de las cosas que le generan desazón a Osael Maroto es “ver cómo algunos (marcar comerciales no asociadas a la Fedefútbol) se aprovechan de la Tricolor y no se suman al proyecto”.

“Lo que es triste en esto es que hay muchas marcas que se aprovechan de la Selección Nacional pero no quieren apoyar a la federación como tal. En eso sí quiero resaltar el compromiso de los patrocinadores que están con nosotros y nos han dicho: quiero seguir apoyando y ser visibles en lo que estamos comprometidos. Hay otras marcas que no apoyan y hacen campañas que lo que hacen es confundir a los aficionados, haciéndose pasar por patrocinadores cuando no lo son”, enfatizó el presidente de la Fedefútbol.

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, presentará los datos económicos de la Federación en la Asamblea de Representantes en el próximo mes de agosto. (Rafael Pacheco Granados)

El próximo año calentará el ambiente futbolero cuando la eliminatoria de cara al Mundial del 2026 entre en su etapa más vibrante. Desde ya, el área comercial de la Federación Costarricense de Fútbol trabaja día a día para ir concretando ingresos.

Mientras tanto, los ajustes presupuestarios continúan. Silvia Bolaños, tesorera del Comité Ejecutivo, explicó el pasado mes de febrero “que hay una reducción de $2 millones con respecto al presupuesto anterior que se ejecutó en el 2023, cuando Rodolfo Villalobos estaba al frente”.

Entre los planes de contingencia aplicados por la nueva dirigencia están la reducción de viáticos, despidos y hasta la anulación de gastos de bolsillo para delegados. Sin embargo, hicieron más ajustes en el nuevo presupuesto de $11.5 millones para el 2024.

Además, el Comité Ejecutivo decidió no incluir en el presupuesto de este año rubros que no estaban garantizados desde un inicio. Por ejemplo el premio de $2 millones por clasificarse a la Copa América que se disputa en este momento en los Estados Unidos.