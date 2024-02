Fedefútbol hizo ajustes peculiares en presupuesto de $11,5 millones para el 2024

El presidente Osael Maroto y el nuevo Comité Ejecutivo de la Fedefútbol llegaron prometiendo cambios y recortes. Ya habían aplicado reducción de viáticos, despidos y hasta anularon gastos de bolsillo para delegados. Sin embargo, hicieron más ajustes, en el nuevo presupuesto de $11,5 millones para el 2024.

La Asamblea extraordinaria de la Federación Costarricense de Fútbol aprobó por unanimidad el presupuesto establecido para el 2024. (Fedefútbol)

El primero fue dividir los ingresos: por un lado solo lo que entra en efectivo de patrocinios y demás actividades de la Federación Costarricense de Fútbol ($11,5 millones)y, por otro, los canjes con sus socios comerciales, que representan $2,4 millones.

No obstante, destaca es que no incluyeron en el cálculo el premio que podría entrar si se clasifica a Copa América (repechaje ante Honduras, el 23 de marzo), ya que no está garantizado. Además, fueron precavidos en el concepto de taquillas y solo contemplaron como si se vendiera un 70% de los boletos en cada juego eliminatorio (ruta empieza en junio).

Entre los recortes y los nuevos ingresos, la tesorera Silvia Bolaños explicó que hay una reducción de $2 millones, con respecto al presupuesto anterior que se ejecutó en el 2023, cuando Rodolfo Villalobos estaba al frente.

LEA MÁS: Osael Maroto admite error en trámite del permiso de trabajo de Gustavo Alfaro

“El presupuesto anterior era de $13,9 millones (incluyendo canjes) y el de ahora es de $11,5, así que logramos economizar, pese a que tenemos ingresos importantes de nuevos patrocinadores. Dentro de las medidas que se tomaron, se eliminaron los gastos de bolsillo a los delegados y reducción de partidas de viáticos al exterior”, señaló Bolaños.

Otro aspecto que considera clave es que destinarán el 70% de todo lo que recauden al financiamiento del área deportiva y un 30% a la parte operativa de la Federación.

Es decir, que si se cumple con esto, todas las selecciones tendrán unos $8 millones para lo que requieran en lo que resta del año.

“Es un presupuesto muy conservador. No queremos generar falsas expectativas, poniendo dineros que luego no entran y nos generaría problemas por andar recortando”, añadió Rafael Vargas, secretario general.

La Fedefútbol no detalló si en la suma total que presentaron para el 2024 está contemplada una partida para costear el VAR (video arbitraje). Maroto tiene como uno de sus grandes metas instalar esta tecnología lo más pronto posible, pero su costo es muy elevado.

LEA MÁS: Técnicos de selecciones nacionales y jefe de arbitraje dirigen sin permiso de trabajo

Este presupuesto fue aprobado por unanimidad, en la Asamblea extraordinaria de la Federación Costarricense de Fútbol, que se realizó este viernes, con la presencia de 26 asambleistas.