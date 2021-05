Yo primero confío en la gente que trabaja conmigo. Soy una persona que a los que le pierdo confianza, es probable que se queden en el camino, o considero que no tienen la capacidad. Yo trato de ser exigente conmigo mismo y luego con ellos. Y parte del aprendizaje es equivocarse, de eso no hay duda. Si no lo intento, no lo voy a conseguir nunca. Eso está claro.