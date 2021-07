Luis Suárez no solo maneja un discurso muy directo y frontal, sino que también es realista y no da rodeos para reconocer sus principales falencias en la Selección Nacional de Costa Rica: le falta tiempo, no conoce a plenitud el fútbol tico, necesita escudriñar la materia prima para sacar nuevos talentos y debe trabajar horas extras para que se entienda su idea.