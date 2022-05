¿Luis Fernando Suárez quiere renovar con la Selección de Costa Rica?

En la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) guardan silencio y prefieren obviar el tema, pero es fácil palpar su deseo por renovar al técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez. Es más, todo hace parecer que si fuera una decisión solo del lado tico, el timonel tendría ya en sus manos el contrato para que se quede luego del repechaje ante Nueva Zelanda y el eventual Mundial de Catar.

Sin embargo, como en toda negociación, hay dos partes involucradas y se necesita de un acuerdo entre todos para estampar la firma.

Del lado de Suárez no se tenía tan claro su sentir, en realidad no se le había podido preguntar directamente, pero este viernes el timonel no lo pudo eludir y se le consultó: ¿Si fuera por usted, renovaría su contrato con Costa Rica?

“Lo mejor que hemos tenido el presidente (Rodolfo Villalobos) y yo es que hemos sido muy sinceros en nuestras conversaciones. Cuando la cosa estuvo mal, fuimos claros y transparentes y cuando estuvo bien, se dio un reconocimiento del trabajo y la colaboración de él y de todos los equipos y la comisión técnica. Reitero que hemos sido muy honestos y en una de las conversaciones que tuvimos quedamos en no hablar de esto hasta que se de la posibilidad de ir al Mundial, luego de esto se hablará y se tomaŕa la mejor decisión”, empezó con su respuesta.

Luis Fernando Suárez asumió a la Selección de Costa Rica en junio del 2021. Luego de un año en el puesto está a las puertas de clasificar al Mundial de Catar 2022. (Jose Cordero)

De seguido tuvo un guiño directo hacia todos los ricos al señalar: “Estoy muy feliz acá y muy contento, porque la gente me han tratado supremamente bien y esto es lo mejor para estar en un lugar. Este país es muy lindo y es muy especial en muchas cosas, así que si esta estancia es de un año o más lo disfrutaré mucho, porque es un país muy hermoso”.

Al no quedar tan claro el tema con el cafetero que termina su ligamen con la Fedefútbol luego de la Copa del Mundo de Catar, se le insistió: ¿Se quiere quedar y seguir siendo el entrenador de Costa Rica?

“En este momento no puedo decir nada de esto, porque la vida de un entrenador es muy efímera, porque así como hoy hay mucha alegría, luego por cualquier circunstancia se dan cosas diferentes. Uno tiene que hacer las cosas como deben de ser y cuando se concrete algo se dice, sino, mejor no. Es mejor tener esa situación para todos, para mí y para el presidente”, sentenció.

Suárez levantó a la Selección en uno de sus momentos más complejos en una eliminatoria. En el cierre del octagonal de la Concacaf sumó 19 de 21 puntos posibles y aseguró el cuarto lugar, que tiene hoy en día a la Tricolor en el repechaje ante Nueva Zelanda, duelo que se disputará el próximo 14 de junio en Catar a partido único.

Así mismo, el timonel se dedicó a buscar jugadores para efectuar el cambio generacional que tanto se añoraba, al punto que en toda su gestión acumula 75 convocados. Además, le abrió las puertas de la Selección a nuevos talentos, como Anthony Contreras, Jewison Bennette, Daniel Chacón, Ian Lawrence y Carlos Mora, entre otros.

No hay dudas de que Suárez despierta el interés en otros lugares, pero al menos es evidente que se siente cómodo en suelo tico y que a nivel económico se podría dar un acuerdo. Eso sí, como él mismo lo señaló, para que el buen ambiente que impera se mantenga, es vital sacar adelante la repesca.