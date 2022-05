Celso Borges piensa diferente a Keylor Navas y Bryan Ruiz sobre futuro en Selección

Bryan Ruiz tiene la decisión tomada sobre su futuro en la Selección Nacional de Costa Rica y Keylor Navas dejó la puerta del retiro de la Tricolor entreabierta, pero Celso Borges tiene un pensamiento muy diferente. Eso sí, como el mismo lo recalca, en el fútbol no hay nada seguro.

Estos tres referentes históricos de la Nacional prácticamente han estado juntos de principio a fin en su aventura con ‘la roja’, pero el menor de ellos considera que aún tiene más por dar. Ruiz, de 36 años, ya comunicó que el repechaje ante Nueva Zelanda (14 de junio) y un eventual Mundial en diciembre serán su broche de oro en un ciclo con la Sele, que lo llevó a ser capitán. Mientras, lo de Navas, de 35 años, no es tan claro, ya que de su mensaje hace un par de meses se puede interpretar que lo pensará.

Si bien, siempre han estado juntos en la Mayor, Borges, de 33 años, salió al paso para que lo saquen de la lista de retirados del combinado patrio, una vez que finalice el 2022.

“Lo dirás vos, porque yo no (que es mi última eliminatoria)... Me siento muy bien, aunque evidentemente en el fútbol y en la vida uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana. Repito que me siento bien, espero que lo hagamos bien, que podamos conseguir la clasificación y que nos ayude a todos como país, porque a todos nos encanta ver a la Selección en el Mundial. Ojalá podamos volver a conseguirlo, pero de mi parte estoy bien y espero seguir y que clasifiquemos”, comentó el volante de Alajuelense.

Keylor Navas (izquierda) y Celso Borges (derecha) no solo son dos referentes de la Selección de Costa Rica, sino que los une una gran amistad. (Alonso Tenorio)

Al rojinegro se le consultó directamente: ¿Se ve jugando más eliminatorias o influye que no continúen Bryan Ruiz y Keylor Navas en la Selección?

“Es algo que ni siquiera me he planteado. Son decisiones muy personales de cada jugador y es lo que puedo decir. Es fútbol, la vida cambia constantemente y así es”, respondió.

Estos tres futbolistas son parte de una generación dorada, que llevaron a Costa Rica a la Copa del Mundo de Brasil 2014, llegaron más largo que ningún otro combinado tico en una justa mundialistas (cuartos de final) y también clasificaron a Rusia 2018.

Después de escribir una historia tan brillante, de acumular más de 100 choques con la Nacional y de largas carreras en clubes europeos, los tres anhelan otro Mundial y por lo mismo se enfocan en salir adelante del repechaje para hacer crecer su leyenda. De igual forma, Celso no cierra la puerta para ir más allá.

“Todos hemos contribuido al progreso y avance de la Selección. Hemos mantenido el ritmo para que los resultados se vean reflejados en la Selección por la competencia y la batalla interna que hay acá. La beneficiada es la Selección y se nota, porque son dos clasificaciones seguidas y ojalá se dé una tercera”, detalló.

Lucha con las lesiones

La última eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo fue totalmente atípica para Celso Borges, quien ha tenido que lidiar con múltiples lesiones, incluida una fractura.

Primero fue una fractura en el dedo gordo y después un esguince en la rodilla. Eso sí, casualmente Borges siempre estuvo listo para la Selección, aceleró los procesos y se recuperó para estar en la octagonal.

“Han sido pruebas, nunca es fácil y la carrera de uno nunca ha sido un camino llano. He tenido mucha suerte con las lesiones, tampoco me puedo volver loco y decir que ha sido un año malo, porque más que todo he tenido problemas con golpes y esta es la primera vez que me pasa algo de rodilla. Ha sido un año bueno en Alajuelense y la Selección”, comentó.

Pese a los obstáculos, Borges estuvo en 13 de los 14 duelos de la Tricolor en el octagonal, fue titular en 10 y apenas se perdió el último frente a Estados Unidos, pero para no arriesgarlo a una sanción, por la amarilla que acarreaba.

Así mismo, marcó dos goles cruciales que demuestran que es una pieza clave en la estructura del técnico Luis Fernando Suárez.