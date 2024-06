Los detalles inéditos de la celebración de Joel Campbell en Brasil 2014

Quince días antes de que la Selección de Costa Rica debutara el 14 de junio de 2014 en la Copa del Mundo, Fernanda Mora y Joel Campbell se llenaron de ilusión, pero también de incertidumbre. En medio de un torbellino de emociones que implicó el inicio de la carrera de Joel, el futbolista y su pareja se dieron cuenta de que vivirían su primer embarazo.

Con Brasil 2014 en la mira, Joel y Fernanda decidieron no contarle a muchas personas la noticia. De hecho, la primera en saberlo fue la esposa de Yeltsin Tejeda, Tamara Rojas; luego la familia cercana, los papás y hermanos de ambos.

La noticia era cuidada con recelo por decisión de la pareja; no obstante, el 14 de junio frente a Uruguay, en la celebración del primer gol de Costa Rica y la consagración de Joel en mundiales, el grito fue fuerte y a todo el orbe. Campbell tomó el balón con el que marcó, lo metió debajo de su camisa y se llevó el dedo gordo a la boca (como cuando un bebé chupa el dedo).

Fernanda, quien estaba en el Estadio Castelao, en Fortaleza, no supo cómo reaccionar. Mientras su esposo corría con locura sobre el césped y la buscaba con la mirada, ella incrédula veía las acciones y, después de cinco segundos de transición, saltó, gritó y celebró.

Joel Campbell celebró con el balón en su estomago el primer gol frente a Uruguay. (GABRIEL BOUYS)

La celebración de Joel no estaba planeada ni hablada entre ambos.

“Simplemente pasó. La verdad fue espontáneo, fue totalmente idea de él. Le salió en el momento y lo quiso dar a conocer de esa manera. Sin querer, Joel hizo a Bri famosa ese día”, aseguró Mora entre risas.

El celular de Mora se recalentó de la cantidad de notificaciones que recibió cuando Campbell anotó.

“Me saturaron las redes sociales. Fue una cosa de locos, es más, seguramente hay mensajes que todavía no he respondido o nunca respondí”, acotó entre risas.

Fernanda comenzó su relación con Joel a los 15 años, cuando el futbolista todavía era un juvenil lleno de sueños, pero que no sabía la vuelta que el destino le propondría: ser comprado por el Arsenal inglés, convertirse en referente de la Selección y lo que ya todos sabemos.

El embarazo llegó en un momento en el que ambos todavía estaban muy jóvenes, por lo que los temores eran cosa de todos los días.

“Yo fui al Mundial bajo mi propia responsabilidad. Fui a un ginecólogo, me aprobó, me dijo que no era de riesgo, pero siempre había un temor”, contó.

El día que Costa Rica logró sellar su clasificación a los octavos de final, después de vencer a Italia 3 a 2, Fernanda pasó uno de los sustos más grandes de su vida: un leve sangrado la hizo pensar lo peor.

“Ese Mundial fue bien incómodo y había que estar viajando, entonces yo me devolví sola a Santos y cuando llegué estaba sangrando y pensé en lo que no debía. No le dije nada a Joel, sino que llamé inmediatamente a mi doctor y él me dijo que me acostara y que fuera midiendo el comportamiento. Gracias a Dios no pasó de algo muy leve y bueno, 10 años después Bri está acá con nosotros”, resumió.

La situación hizo que los dos se preocuparan, ante esto se tomó la decisión de que Fer regresara a Costa Rica luego del duelo contra Inglaterra. No obstante, si Costa Rica hubiera eliminado a Holanda en los cuartos de final, ella tenía todo listo para vivir la semifinal en vivo.

“Vieras que siempre, por más joven que yo fuera, siempre he sido muy tranquila. Yo sí respeto mucho que él está trabajando, a veces la gente no entiende eso, que para ellos es un trabajo. Yo lo molestaba lo menos posible y lo veía cuando era posible y el entrenador les daba chance”, recapituló.

Joel Campbell dio a conocer al mundo que sería padre en el primer juego de Brasil 2014 contra Uruguay (DANIEL GARCIA)

Hoy, 10 años después, Brianna tiene nueve años, pero además cuenta con dos hermanitos: Jayden y Alaïa.

“Ellos pasan viendo el video a cada rato. Yo igual les he enseñado porque les tengo restringido el internet, pero les he mostrado cuando Joel anotó. Brianna sí es muy curiosa, entonces le pregunta al papá cómo se le ocurrió y demás”, aseguró Fernanda.

Jayden, por ejemplo, cuando juega fútbol celebra igual que su papá.

“Nosotros tenemos los dos recuerdos del Mundial: el trofeo de mejor jugador contra Uruguay y la camisa de ese día. Es bonito porque fue un gol muy importante para Costa Rica. Es un gran recuerdo para nosotros lo que pasó, porque fue anunciar la venida de nuestra primera hija. Siempre quedará en nuestro corazón, para Brianna será muy especial toda su vida”, profundizó.