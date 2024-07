Kurt Morsink sobre fichaje de Manfred Ugalde en Rusia: ‘Sería muy hipócrita decir que era lo proyectado’

Manfred Ugalde no puede jugar con la Selección de Costa Rica ante Paraguay, pues recibió tarjetas amarillas frente a Brasil y Colombia. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

Kurt Morsink no solo habló de su pretensión de convertir a Jeyland Mitchell en legionario en esta gran ventana de transferencias en Europa, ni del paso que dará con Brandon Aguilera después de la Copa América para colocarlo en una Primera División en el Viejo Continente.

El representante también fue muy abierto al responder consultas específicas sobre el atacante Manfred Ugalde y su decisión de dejar el Twente en Países Bajos para jugar desde este año con el Spartak de Moscú en el fútbol de Rusia.

Durante el torneo ruso, el tico no pudo anotar, jugó 792 minutos y recibió comentarios de que le estaba costando el juego físico. Ahora se dio a conocer que a Manfred Ugalde le llevaron competencia, pues el Spartak de Moscú contrató al brasileño Willian José.

“Para Manfred, en Rusia está el tema de adaptación en los primeros cinco o seis meses, que el club lo sabía. Hubo un cambio de técnico a mitad de cuando él llegó y está adaptándose al sistema. La liga rusa no tiene tanta exposición mediática por la situación que todos entendemos.

”Partidos contra Brasil y Colombia les ayudan a todos y el Mundial es una gran plataforma. Aun estando en Rusia, hay suficiente visibilidad para que él pueda dar ese salto de ahí, si lo hace bien”, expresó Kurt Morsink a radio Columbia y otros medios de comunicación en las afueras del Q2 Stadium, sede del partido entre la selección de Costa Rica y Paraguay en la Copa América.

Kurt Morsink dijo que ese paso de la Eredivisie al fútbol de Rusia fue una decisión del futbolista.

“A veces no se puede hacer nada, a veces el dinero manda y es un paso económico. Sería muy hipócrita de mi parte decir que era lo que teníamos proyectado para Manfred futbolísticamente. A veces, y a cualquier persona, naturalmente, si te dan un chance de cambiar tu vida y la de tu familia, es difícil decir que no. Decir aquí que era lo que teníamos proyectado cuando estaba metiendo goles en Países Bajos como su siguiente paso, no es”, afirmó el agente del atacante.

También aseguró que esos contratos de cuatro años en Rusia son difíciles de cumplir por dos situaciones particulares.

“O le va bien y se va, o no le va tan bien y los rusos, con el dinero que tienen, dicen ‘le pagamos esto para que se vaya’. Entonces, yo creo que Manfred va a terminar en alguna liga, ojalá ya con su vida resuelta”.

La Copa América es una vitrina para todos

Kurt Morsink contó que desde que vio que si Costa Rica iba a la Copa América se enfrentaría contra Brasil, Colombia y Paraguay, sintió emoción por la vitrina y la exposición que le dan esos partidos a los futbolistas ticos.

“Sin menospreciar a nadie, si el grupo hubiese sido Bolivia, Panamá y Perú, por citar algunos, no hubiera sido lo mismo. La Copa América sirve y la Selección va bien. Colombia quedó fuera de un Mundial y tiene tres años de trabajo. No podemos juzgar a la Selección en un proceso que lleva cuatro o cinco meses”, citó el agente de futbolistas.

Añadió que a Gustavo Alfaro hay que dejarlo trabajar y que particularmente él ve intensidad, dinámica; un buen líder en Francisco Calvo y una figura importante como Jeyland Mitchell, entre otras cualidades.

“Hay posiciones en las que tenemos deficiencias, pero yo hablaba que para una Selección es duro, porque cuando no produces jugadores en ciertas posiciones, no es como un club que dice ‘voy por un extranjero’. Es lo que hay, y es lo que hay por años. El profe Alfaro hace lo que puede en esas posiciones que hay deficiencias, que todos sabemos cuáles son; pero hay posiciones en las que hay mucho material y hay que seguir trabajando. Hay que apoyar”.

Patrick Sequeira fue declarado el mejor jugador en el partido entre la Selección de Costa Rica y Brasil en la Copa América. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Al decir eso, puso de ejemplo al portero Patrick Sequeira, porque cometió un error contra Colombia, pero hay que apoyarlo, porque es mejor que lo haga contra Colombia que en un Mundial. Y está acumulando experiencia para la eliminatoria y para la Copa del Mundo de 2026.

¿Qué tan bueno es el mercado de Rumanía?

A raíz de que Carlos Mora se convirtió en legionario al marcharse vendido por Liga Deportiva Alajuelense al Craiova de Rumanía y que el Deportivo Saprissa prestó a ese mismo club al cubano Luis Paradela, una de las consultas planteadas a Kurt Morsink fue qué tan buena es esa liga para los ticos.

“Es que tal vez serán ligas que yo no trabajo, porque lo primero que tengo que cerciorarme es que le paguen a los jugadores. Yo no puedo ser tan irresponsable de llevar un jugador mío donde yo no sé si le van a pagar mes a mes. Son ligas que para mí no son buenas, no todo Europa es bueno.

”Entiendo si alguien quiere explorar Europa, algo nuevo. No es lo mío, con los ticos ha sido Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Portugal y Rusia. Son las ligas que manejamos, ojalá mañana tengamos alguno en la Bundesliga, en la Ligue 1 de Francia y en la Serie A, pero los mercados míos para jóvenes de proyección son Países Bajos, Bélgica, Portugal e Inglaterra”, respondió.

¿Y Haxzel Quirós?

Haxzel Quirós es otro futbolista que Kurt Morsink representa. Sobre él, destacó que lo ha hecho bien en esta Copa América.

“Ha cumplido con extremos como Vinicius y Luis Díaz, con extremos difíciles de controlar y lo ha hecho bien. Es jugador de Herediano, tiene contrato con Heredia y se ha ganado un chance de jugar afuera”, aseguró el agente.