“Me enfoco en que el jugador esté habilitado y dispuesto, pero cuando no es así, desde lo deportivo no puedo hacer nada... A Keylor lo queríamos traer para el Final Four de Concacaf y me interesaba que hiciera pretemporada con su equipo (no llevarlo a Copa Oro) y que llegara en su mejor nivel para septiembre. Con esto, que superara un tema de lesiones que venía arrastrando, que se consolide, haga una buena pretemporada y se libre de todo este tipo de obstáculos y así contar con él en septiembre, que es la fecha más importante porque inicia la eliminatoria”, dijo el extécnico el 27 de mayo.