Este lunes en la mañana me comunicaron que no seguía y de inmediato me comuniqué con mi esposa y me vine a mi casa. Respeto lo que decidieron, me despedí de las personas que estaban en la Fedefútbol y les externé mi agradecimiento. Quiero volver a trabajar en la Federación, me siento un entrenador con mucha capacidad y voy a trabajar fuerte. Me toca demostrar y hacer camino en esto. Me voy a empezar a mover, porque me apasiona mucho esto y quedo con muchas ganas.