A lo largo de mi gestión lo más importante es la visión empresarial que le hemos dado a la Federación, la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Que después que no se pasará a la segunda ronda es un tema deportivo. Además creo que el crecimiento de la infraestructura y convertir a Costa Rica en una Federación ejemplar, donde el reconocimiento es más en el exterior que a lo interno. Lo peor, bueno nunca he tomado una decisión para que algo salga mal o alguien lo haga en su trabajo, pero recordemos que esto es un deporte donde tenemos un rival y va con con su objetivo. Quizás no haber tenido en Rusia una mejor actuación y no clasificar a mundiales menores me pesa, lo reconozco, por lo que hemos tenido que hacerle ajustes a esos reveses.