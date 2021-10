Keylor Navas extrañado por renuncia de Manfred Ugalde y Pipo González a la ‘Sele’

Keylor Navas jugó los primeros tres partidos de la eliminatoria con la Selección Nacional y será quien defienda el arco de Costa Rica en la segunda triple fecha de la octagonal rumbo a Catar 2022. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué piensa Keylor Navas de la renuncia de Manfred Ugalde a la Selección Nacional de Costa Rica mientras Luis Fernando Suárez sea el técnico patrio? ¿Qué le parece la decisión de Giancarlo González de hacerse a un lado durante esta triple fecha eliminatoria de octubre? ¿Cómo ve el panorama de la Tricolor en esta ruta hacia el Mundial de Catar 2022?

El guardameta fue el último legionario en llegar al país para sumarse a la escuadra patria y así como lo hizo la vez anterior, este lunes por la noche también se detuvo para conversar con los medios de comunicación que acudieron al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para esperarlo y conocer sus impresiones.

Sobre la renuncia de Ugalde y la decisión de Pipo, Navas mencionó: “Yo no sé mucho sobre el tema, yo creo que cuando uno no sabe las circunstancias es mejor no opinar. Si en algún momento puedo hablar con ellos lo haré, e intentaremos ver qué fue lo que pasó”.

Y agregó: “Como le digo, muchas veces desde la ignorancia uno no puede tener una opinión. Yo sí creo que estar en la Selección es muy lindo, es algo que a todos nos ilusiona desde niños, entonces no sé cuáles son los motivos tan graves que ellos pueden tener para abandonar la Selección”.

Tras esas palabras, Keylor Navas no se refirió más sobre los casos de Ugalde y de González. Prefirió extenderse un poco más en lo que viene, en estos partidos contra Honduras (en San Pedro Sula, el jueves, a las 6:05 p. m.), El Salvador (el domingo, a las 4 p. m., en el Estadio Nacional) y Estados Unidos (el miércoles 13 de octubre, a las 5 p. m., en Columbus, Ohio).

“Vamos a intentar darlo todo como lo hacemos siempre, hay que confiar que podemos clasificar al Mundial. Sabemos que no tuvimos un muy buen arranque o como habríamos esperado, pero que el objetivo sigue ahí y mientras esté ahí lo vamos a pelear hasta el final”, señaló Navas.

Después de empatar de visita sin goles contra Panamá, de perder en casa contra México y de empatar ante Jamaica, Costa Rica apenas tiene dos puntos en la octagonal de Concacaf. Eso significa que Costa Rica hoy se ve lejos, muy lejos del Mundial, pero Navas tiene la fe de que las cosas cambien.

“Son partidos muy importantes, yo creo que todos sabemos que si queremos ir al Mundial tenemos que sacar resultados positivos. Hay que salir a darlo todo, yo creo que no nos podemos guardar nada. Son momentos donde tienen que salir los grandes jugadores, eso es lo que esperamos”, apuntó.

Keylor Navas también dio su criterio sobre la determinación de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) de optar porque el partido del domingo en el Estadio Nacional será sin público, porque para que ingresaran las 5.000 personas autorizadas por el gobierno, los aficionados que entren deben tener su certificado de vacunación con esquema completo.

“Yo creo que el fútbol sin público es una cosa totalmente diferente, nosotros siempre necesitamos el apoyo de la afición, que esté ahí en el estadio, yo creo que en cada jugada cuando la gente se levanta y empieza a gritar y a apoyarnos nos da un plus, pero bueno, hay que adaptarse a las situaciones y eso no quiere decir que no vamos a intentar ganar los partidos”, citó.

Al consultársele si ha conversado con Suárez para transmitirle parte de lo que ha aprendido con otros técnicos, Navas respondió: “El jugador está para entrenar, para esforzarse, para seguir las indicaciones del cuerpo técnico y yo creo que tenemos un entrenador con mucha experiencia y siempre las decisiones van a ser tomadas por él y por su cuerpo técnico”.

También se le pidió un mensaje a los costarricenses y ahí pronunció: “Que nosotros como futbolistas queremos estar en el Mundial y que vamos a darlo todo para intentar ganar estos partidos y todos los que vengan. Al final es un sueño estar en otro Mundial y vamos a intentar cumplirlo”.

Hubo una última consulta cuando ya se aprestaba a retirarse y fue con la que se mostró más esquivo, alusiva al PSG.

¿Cómo se siente ahorita con la competencia con Gianluigi Donnarumma? “(Ríe)... A usted le gusta la polémica, verdad”.

Keylor Navas se subió al vehículo de la Fedefútbol y se marchó hacia el Proyecto Gol para integrarse a la Selección Nacional.

* Declaraciones tomadas del Facebook Live de Columbia.