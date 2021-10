Álvaro Saborío habla claro sobre Manfred Ugalde y dice estar dispuesto a volver a la Selección

Si hay un jugador con propiedad para hablar de la Selección y más aún de la renuncia de Mafred Ugalde a la Tricolor, ese es Álvaro Saborío.

Álvaro Saborío llegó a siete goles en el Torneo de Apertura 2021. El delantero estuvo en todos los partidos de su equipo y sigue siendo crucial. Fotografía: San Carlos. (San Carlos)

El delantero de 39 años no se anduvo con rodeos y fiel a su estilo dio un veredicto categórico sobre lo que ocurrió con el joven futbolista del Twente de Holanda: “Uno no puede renunciar a la Selección”.

Así de tajante fue el ariete ante la pregunta de FUTV. Y es que Sabo fue más allá y dijo estar listo y anuente a ir a la Sele en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, si es que el técnico Luis Fernando Suárez considera que lo necesita y puede aportar en la ruta al Mundial de Catar 2022.

“No me interesa lo que se diga de mi carrera, trato de disfrutar, tengo metas por cumplir y quiero seguir. Si me llaman a la Selección, con gusto iría, pero ahorita lo que me toca es apoyar”, recalcó Álvaro.

Más allá de la edad, si se valora al atacante de San Carlos solo por rendimiento, las estadísticas lo avalan para ser convocado: suma siete goles en 14 partidos, lidera la tabla de anotadores, jugó 13 de los 14 duelos como estelar y acumula 33 disparos en lo que va del Torneo de Apertura 2021.

Si algo le sobra al “9″ es experiencia y compromiso con la Nacional, ya que participó en la Copa del Mundo de Alemania 2006, en los Juegos Olímpicos del 2004, en dos Copa América (2004 y 2016) y en cinco Copa Oro (2007, 2009, 2011, 2015 y 2019). Es más, acumula 36 tantos con la Nacional y fue parte de diferentes procesos eliminatorios.

Otro detalle es que apenas en el 2019 lo citaron para el certamen del área y abombó las redes frente Haití. En esta Copa Oro estuvo en dos compromisos.

Renuncia de Ugalde

La renuncia de Manfred Ugalde a la Selección Nacional sacudió al combinado patrio a inicios de semana y tomó por sorpresa al propio técnico Luis Fernando Suárez.

Ugalde informó en un comunicado que colgó en sus redes sociales que no volvería a la Nacional mientras Suárez esté al frente. Considera que el entrenador lo expuso y le faltó el respeto al dejarlo en la gradería en el partido eliminatorio ante Jamaica y señalar luego en conferencia de prensa que no lo usó porque por su biotipo no iba a ganar duelos.

Más allá de que en la Federación Costarricense de fútbol conversaron con el futbolista, no hubo forma de que cambiara de parecer y se mantuvo firme en que no volverá a la Nacional.

A raíz de esto, el estratega de la ‘Sele’ indicó: “Lamento mucho la decisión de Manfred Ugalde, me siento muy triste por esto, porque lo teníamos como un posible jugador para estar en estas fechas FIFA. Lamento la decisión unilateral de él, pero la tengo que respetar”.

Así mismo, agregó: “En esto nada es personal y con Manfred no hay nada así. Es una decisión que tomó el jugador y cuando quiera hablar conmigo no tendré problema en escucharlo, porque soy una persona totalmente abierta”.

