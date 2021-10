Álvaro Saborío rescata una vez más a San Carlos y da bofetada a Pérez Zeledón

A sus 39 años Álvaro Saborío está lejos de ser un actor secundario y ni siquiera se le puede pensar en el banquillo. Saborío siempre cumple y ante Pérez Zeledón de nuevo salió al rescate de San Carlos, para marcar el 1 a 1 definitivo en un duelo en el que todo parecía adverso para los Toros.

El defensor Enrique Moura, quien abrió el marcador de cabeza para los generaleños en el minuto 56, describió mejor que nadie lo que es Sabo: “Es impresionante, de todo lado donde remata es gol y es que es muy fuerte, cuesta mucho marcarlo”.

Lo señalado por Moura es lo que realmente pasó en el Valle del General, ya que el ariete disparó de larga distancia y aunque su intento parecía ir sin mucha potencia, la colocación fue precisa, para darle en el 73′ la igualada a un equipo que jugaba con uno menos desde el 42′, tras la roja de Wílmer Azofeifa.

El delantero no se preocupa por su edad y mucho menos piensa en el retiro. La verdad es que lo que importa es que rinde en la cancha y los números lo respaldan: llegó a siete dianas en el certamen, lo que lo coloca como uno de los líderes en el goleo.

“El trabajo extra que realizo es más mental, esforzarme al máximo, disfrutar, ser profesional y dar todo lo que tengo. No me interesa lo que se diga de mi carrera, trato de disfrutar, tengo metas por cumplir y quiero seguir. Si me llaman a la Selección, con gusto iría, pero ahorita lo que me toca es apoyar”, dijo el “9″ en FUTV.

Si bien, el punto no es lo ideal para Sabo y sus compañeros, si se toma en cuenta que siguen en el puesto 11 con 14 unidades en 14 fechas, al menos le dieron un golpe a quien está por debajo de ellos. Pérez sigue hundido e inmerso en un momento crítico, colero y con apenas nueve unidades.

“Uno se queda sin palabras en este momento. Acá no faltan ganas, el equipo tiene actitud, llegamos y tenemos oportunidades para anotar, pero estamos en un momento complicado. Sabemos que en casa debíamos ganar y más aún con un jugador de más por tanto tiempo, pero no aprovechamos”, agregó Moura.

Pérez Zeledón - San Carlos El atacante Álvaro Saborío inquietó en todo momento a la defensa de Pérez Zeledón, durante la fecha 14 del Torneo de Apertura 2021. Fotografía: San Carlos. (San Carlos)

Ficha del juego:

Pérez Zeledón: 1

Titulares: Jussef Delgado, Jhamir Ordain, Henrique Moura, Diego Mesén, Rándall Cordero, Néstor Monge, Luis Carlos Barrantes, Gabriel Leiva, Starling Vega, Luis Stwart Pérez y Manuel Morán. DT. Amarini Villatoro.

Cambios: Anderson Barboza (Monge, al 47′), Géiner Castillo (Leiva, al 69′), Rafael Agámez (Vega, al 77′), José Pablo Rodríguez (Barrantes, al 83′).

San Carlos: 1

Titulares: José David Contreras, Carlos Martínez, Erick Cabalceta, José David Sánchez, Juan Luis Pérez, Wílmer Azofeifa, Fabrizio Ramírez, Jefry Valverde, Esteban Rodríguez, Jorman Aguilar y Álvaro Saborío. DT. Douglas Sequeira.

Cambios: Christian Martínez (Rodríguez, al 46′), Kadeem Cole (Sánchez, al 62′), Marcos Mena (Ramírez, al 68′), Keilor Soto (Aguilar, al 76).

Goles: 1-0 (56′): Moura (Barrantes). 1-1 (73′): Saborío (Mena). Roja: Azofeifa (42′). Árbitros: Keylor Herrera con Emmanuel Alvarado y Leslie Macre. Estadio: Municipal de Pérez Zeledón, 5 p. m.