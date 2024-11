Kenneth Vargas revela su anhelo de salir del Hearts de Escocia y buscar nuevos desafíos en Europa

Kenneth Vargas tiene año y medio en el Hearts de Escocia, pero cree que es el momento de dar un paso al costado.

El delantero, integrante de la Selección de Costa Rica, aseguró que busca otro equipo y tiene la esperanza de cambiar de club en enero del próximo año.

“Para nadie es un secreto que donde estoy es un buen lugar, un muy buen equipo. Me siento muy bien ahí y no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero me gustaría ir a otro club donde pueda competir más, donde tenga mayor roce con jugadores de más nivel. Es una posibilidad que puede salir en enero, pero no depende solo de mí”, dijo Kenneth antes del entrenamiento de este martes con la Tricolor.

Vargas llegó al Hearts en condición de préstamo, pero su desempeño fue tan bueno que el cuadro escocés le compró su ficha al Herediano.

Kenneth Vargas sobre su futuro: "La idea es salir de Escocia lo más rápido que se pueda, quiero salir, quiero ir a un lugar y liga mejor. Tengo una cláusula, sí llega un equipo y la paga yo tengo la última palabra"

“Tengo muy presente que nunca dudaron y apostaron todo por mí. Hoy más que nunca recuerdo todos los momentos que viví con mis excompañeros”, expresó Kenneth a finales de marzo de este año, cuando se oficializó la venta.

Pero hoy, el panorama es otro: el atacante quiere un cambio y hasta se ve en otra liga de Europa.

“Hay una cláusula de rescisión en mi contrato; si alguien la paga, yo tengo la última palabra. Si algún equipo me quiere, la cláusula está ahí y no tengo problema en recibir ofertas”, comentó Kenneth.

Vargas tiene contrato con el Hearts hasta el 2029 y no siente que esté actuando mal al expresar su deseo de partir, ya que, según él, son los dirigentes del Hearts quienes le han dicho que poseen opciones de venderlo.

“Lo que me han dicho es que varios equipos han preguntado por mí y hay una posibilidad de que pueda cambiar. En el club me informan de las posibles ofertas y ellos quieren hacer negocio conmigo. Soy como un objeto de cambio y me cuentan sobre las opciones. Es más, quieren que mi rendimiento sea mejor para así poder venderme. Al final, ellos ganan y yo también”, destacó Kenneth Vargas.

La idea de buscar nuevos rumbos no solo es por las oportunidades, sino porque Kenneth no desea sentirse en una zona de confort.

“Ese cambio de club es algo personal. Escocia es un buen lugar, pero futbolísticamente quizá su nivel no es tan alto como en otros países de Europa. Quiero competir más; podría quedarme ahí porque siempre juego en mi equipo, pero deseo más competencia y exigencia”, comentó Kenneth Vargas.

Kenneth Vargas no solo fue titular en el último partido de la Selección de Costa Rica contra Guatemala, sino que anotó el segundo gol, en la victoria 3-0. (Rafael Pacheco Granados)

Vargas afirmó que le gustaría llegar a cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa: Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia.

“Siempre le he dicho a mi representante y a mi familia que me gustaría jugar en una de las cinco grandes ligas. Ya Dios verá luego. Me han llegado ofertas, no le voy a mentir, pero son cosas que se toman con calma. Soy el último en tomar la decisión. Tengo una cláusula; si llega un equipo y la paga, yo soy el último en decidir. Hay que ver qué pasa”, añadió el atacante.

Sobre su presencia en la Selección Nacional y la competencia con los demás delanteros, quienes también han anotado en sus clubes, Kenneth dijo que eso solo es beneficioso para la escuadra patria.

“Creo que es bastante bueno para uno como jugador y para el país que haya competencia en la ofensiva y que estemos haciendo goles. En el partido pasado contra Guatemala demostramos que podemos jugar todos juntos y está muy bonito. Tenemos un buen equipo y podemos competir”, manifestó Kenneth Vargas.