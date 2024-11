‘Es como una película’: Warren Madrigal vivió en carne propia el caos y las inundaciones en Valencia

En Valencia, España, se vivió una catástrofe. A finales de octubre, inundaciones repentinas azotaron el sur y el este del país, causando la muerte de 222 personas.

Warren Madrigal vivió el drama de cerca e incluso llegó a preocuparse de que el fenómeno climático, conocido como la DANA, afectara la localidad donde vive en Valencia.

“El tema de la DANA es algo demasiado complicado, cosas que no se le desean a ninguna persona del mundo. Hablamos de gente que perdió sus casas, sus carros y, además, a personas muy cercanas; son cosas muy complicadas que, como uno dice, solo en las películas se ven, y me tocó verlo cerca”, dijo Warren Madrigal.

Debido al enorme número de víctimas mortales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que se trataba de la peor catástrofe natural que se recuerda en España.

La DANA son las siglas de “Depresión Aislada en Niveles Altos”, la denominación técnica del fenómeno meteorológico que consiste en una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y que desciende sobre otra de aire caliente, produciendo grandes perturbaciones atmosféricas acompañadas de precipitaciones.

“Gracias a Dios en la zona donde vivo casi no ha pasado nada de eso”, añadió Warren Madrigal, quien está en el país para cumplir con el llamado a la Selección Nacional, que el jueves próximo enfrenta a Panamá.

Madrigal contó que ha tratado de ayudar en lo que puede, aunque sintió el dolor de compañeros que se vieron muy afectados.

“Es doloroso, uno trata de ayudar, pero debe seguir con la profesión de uno. Tengo compañeros que se les inundó la casa o el carro; por suerte, con el paso de los días, los ciudadanos de Valencia y de otras ciudades han colaborado bastante”, manifestó Warren.

Warren Madrigal viajó de Valencia para unirse a la Selección de Costa Rica y está listo para volver a enfrentar a Panamá. Aquí en acción contra el canalero Michael Amir Murillo. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

El delantero de la Tricolor contó cómo ha colaborado con los afectados.

“Trato de apoyar en lo que se puede, enviar comida y dar lo que las personas necesitan. Duele bastante. Tuve un par de días libres y, con otros compañeros del equipo, nos ofrecimos a ayudar, pero gracias a Dios ya había bastante colaboración”, destacó Warren.

Madrigal narró cómo se enteró de lo sucedido y la preocupación que todo esto provocó entre sus familiares.

“Uno no se lo espera; estaba en la casa y, al otro día, se dio todo. Estaba preocupado porque pensé que iba a llegar hasta donde vivo, y gracias a Dios no. Mi familia y mis amigos estaban muy preocupados y me preguntaban por mi situación. Gracias a Dios, en la zona en la que vivo no pasó absolutamente nada, pero la verdad fue muy duro y estoy muy dolido por todos”, contó.

Residentes limpian sus casas en Alfafar, en Valencia, tras las devastadoras inundaciones que sumergieron calles bajo un manto de lodo. (JOSE JORDAN/AFP)

El 29 de octubre de 2024 cayeron más de 300 milímetros (12 pulgadas) de lluvia en partes de esta provincia, informó la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET).

“Tengo compañeros que pasaron malas situaciones. Todo esto duele mucho”, agregó Warren Madrigal, quien tampoco pudo dejar de lado el tema del partido contra Panamá.

“Queremos seguir creciendo, continuar por la línea que llevamos y no pensar en los partidos que quedaron atrás; ya eso es pasado. Somos una selección diferente, que remamos por un buen camino, y así queremos seguir”, indicó Warren, quien hizo hincapié en que no se debe entrar a la cancha pensando en las últimas derrotas contra los canaleros.

En noviembre del año pasado, también en la Liga de Naciones, Panamá ganó 3-0 en Tibás y luego 3-1 en Ciudad de Panamá, clasificando al Final Four con un 6-1 en el marcador global. Además, cuenta con una racha a su favor: en las nueve ocasiones en que se ha medido a los ticos suma siete victorias, un empate y solo una derrota. Suma cinco triunfos al hilo desde junio del 2022.