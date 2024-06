Jorge Luis Pinto emite comentario con tinte sarcástico sobre denuncia contra Keylor Navas

A Jorge Luis Pinto le parece increíble que esté a punto de cumplirse diez años del Mundial de Brasil 2014, y debido a eso, atendió una llamada que le hicieron en el programa 120 Minutos de Monumental. Después de decir varias cosas y antes de que se terminara su intervención, el exseleccionador le lanzó una consulta al periodista Pablo Guzmán sobre Keylor Navas.

“Una pregunta, es que yo he estado desconocido de todo eso, pero oí hablar de un tema que tuvo Keylor. ¿Qué fue lo que pasó con él?”, preguntó Jorge Luis Pinto al aire.

Daba la impresión de que realmente no tenía muy clara la situación y quería informarse sobre esa denuncia contra Keylor Navas en Francia, que le ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en uno de los temas más comentados del día.

El periodista le explicó que un medio de comunicación francés dio a conocer que un extrabajador de Keylor Navas interpuso una denuncia contra el futbolista en la Fiscalía de Versalles, acusándolo de no pagarle lo suficiente, de tenerlo trabajando 90 horas por semana y de una serie de denuncias en el campo laboral.

“Ya, ya, pero ese trabajador no es amigo de Pinto, ¿no?”, expresó Jorge Luis Pinto. Con eso, tanto el exseleccionador como los comunicadores en el programa soltaron la risa.

De esa forma concluyó la conversación con el santandereano, quien dijo que una década después de ese inolvidable Mundial de Brasil, está muy alegre, recordando momentos bellísimos en todos los partidos, detallándolos en cada instante. Esos juegos no salen de su mente y le agrada pensar que para el pueblo costarricense también sea así.

Jorge Luis Pinto expresó que en cualquier parte del mundo donde se encuentra un tico, siempre le piden lo mismo: que cuente anécdotas, historiales y detalles.

“En fin, cosas que a veces el pueblo no conoce. Por ejemplo, que este equipo hizo una pretemporada de seis meses. Desde enero a junio estuvimos trabajando indirectamente, con los jugadores por el mundo, planificando. Se llevó la mejor preparación científica para el Mundial. Entonces, esos detalles y las vivencias de los partidos”, mencionó.

Desde hace algún tiempo, adelantó que estaba escribiendo un libro y ya propiamente en junio de 2024 señaló que después de esas fechas históricas, se verá qué es lo que preparó.

¿Vendrá? “Cómo me encantaría, lo que pasa es que ustedes (periodistas) lo matan a uno con todas las preguntas que hacen. Son bravos, tienen candela y entonces uno tiene que responder la verdad, como yo no digo mentiras, como yo digo la verdad, entonces hay que decir lo que pasó”, respondió ante esa consulta de Harrick McLean.

Pero no quiso dar más detalles, solo insistió en que la gente siempre le pide que escriba sobre lo que fue el Mundial, las vivencias y todas esas cosas. Sin embargo, reveló un secreto de otro personaje.

“Yo pienso que Eduardo Li va a sacar un libro ahorita; él está construyendo un libro muy bueno, de esas cosas y vivencias. Me parece que es un hombre que tiene muchísimos méritos, a veces uno comete errores, pero él tiene muchísimos méritos en lo que hicimos. Hemos hablado y él ha estado adelantando, yo siempre he querido que él le explique al país y al mundo muchas cosas”.

A Jorge Luis Pinto le formularon un par de consultas encadenadas y muy puntuales: ¿Qué le resiente de ese Mundial? ¿Qué no ha podido superar después de diez años?

“Después de diez años, el comportamiento de tres jugadores, no me pregunte cuáles, porque les di mi cariño, mi aprecio, mi sacrificio, mi preparación, todo y la forma como se han portado, pero arriba hay uno que mira para abajo y no se le pasa nada”, aseveró el colombiano.

En la víspera de que la Selección de Costa Rica inicie su camino en la eliminatoria mundialista, Jorge Luis Pinto confesó que no ha estado muy atento, solo vio algunas convocatorias y los partidos que hay.

“Ojalá les vaya bien, que tengan el éxito debido, que puedan ir al Mundial, porque con esta oportunidad va a ser fácil ir a un Mundial. Esa amplitud de cupos que dio la FIFA facilita muchas cosas y, desde luego, Costa Rica será un país que estará siempre ahí”, apuntó Jorge Luis Pinto.

La Selección de Costa Rica recibirá este jueves 6 de junio a San Cristóbal y Nieves, a las 8:37 p. m. en el Estadio Nacional; mientras que el domingo visitará a Granada.