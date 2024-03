Keylor Navas sugiere no perder el tiempo discutiendo con el tonto

¿Keylor Navas le respondió a Jorge Luis Pinto sin necesidad de siquiera mencionarlo? Esa es la pregunta que algunos se hacen, pero que otras personas en realidad lo catalogan como una indirecta muy directa, prácticamente un ‘hachazo’ para el técnico colombiano, algo que quedará a la interpretación de cada quien.

El guardameta posteó en su Instagram una adaptación de la famosa fábula llamada ‘No discutas con burros’, cuya moraleja es no perder el tiempo discutiendo con el tonto.

Ese mismo mensaje también lo publicó al mismo tiempo el excapitán de la Selección Nacional de Costa Rica, Bryan Ruiz.

La publicación es llamativa a todas luces, porque se dio unas horas después de que se hiciera publico que Jorge Luis Pinto criticó al guardameta en el Diario AS de Colombia.

“No ha sido leal y me ha perjudicado”, consideró Pinto. Además, aseguró entre otras cosas que el arquero quería jugar póker hasta la madrugada.

Ahí mismo, el exseleccionador nacional reiteró algo que ya había adelantado: él espera con ansias que llegue junio, porque en el marco del décimo aniversario de aquella gesta de la Tricolor en el Mundial de Brasil 2014, revelará lo que llama su verdad no contada.

El video compartido por Keylor Navas y Bryan Ruiz muestra a un hombre que narra así la adaptación de la fábula:

El burro le dijo al tigre: La hierba es azul.

Y el tigre le respondió: No, la hierba es verde.

La conversación subió de tono, y los dos decidieron ir a ver al león, el Rey de la jungla, para que él decidiera.

El burro empezó a gritar: Su Majestad, ¿es cierto que la hierba es azul?

Y el Rey respondió: ¡Sí! La hierba es azul.

El burro continuó y dijo: Ese tigre no está de acuerdo conmigo y me molesta. Por favor, castíguele.

Y el Rey declaró: El tigre será castigado con 5 años de silencio.

El burro salió corriendo contento por su victoria.

El tigre aceptó su castigo, pero antes de irse le preguntó al león: Su Majestad, ¿por qué me ha castigado? La hierba es verde.

El león le respondió: Ya sé que la hierba es verde.

El tigre preguntó de nuevo: Entonces, ¿por qué me castigas?

El león respondió: Tu castigo no tiene nada que ver con el color de la hierba. El castigo es porque no tolero que un animal valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro, y además, venga a molestarme con estos temasin importancia.

Antes de que el video se termine, ahí mismo se explica la moraleja de la fábula: “La peor pérdida de tiempo es discutir con el tonto al que no le importa la verdad y que no está dispuesto a cambiar de opinión, solo le preocupa tener razón. Muchas personas están ciegas por culpa del ego, por culpa de la rabia, o del resentimiento y lo único que quieren es tener razón, aunque no la tengan. No pierdas el tiempo con ellas”.

En ese posteo en Instagram de Keylor Navas, Paulo César Wanchope reaccionó y respondió con emojis de aprobación y aplausos.

Mientras que Óscar Duarte contestó con esta reflexión: “El verdadero valor no radica en ser el centro de atención, sino en ser auténtico en cada aspecto de tu vida. No busques ser el foco, deja que tu luz interior brille con naturalidad y atraerás la admiración sincera de los demás”.

La publicación de Navas se viralizó y contó con ‘likes’ de figuras como Rónald Matarrita, Leonel Moreira, Marvin Angulo y David Guzmán.