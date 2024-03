Jorge Luis Pinto afirma que Keylor Navas lo perjudicó: ‘Es un tema que tocaré en los 10 años (de Brasil 2014)’

Jorge Luis Pinto , extécnico de la Selección Nacional de Costa Rica en el histórico mundial de Brasil 2014, reveló detalles sobre su relación con Keylor Navas y aspectos que le incomodaron durante el tiempo que compartió en el camerino con el arquero.

Aseguró que este tema no está superado y que planea abordarlo en Costa Rica cuando se cumplan 10 año de aquel memorable torneo donde la Selección alcanzó los cuartos de final.

En una entrevista concedida al medio de comunicación As Colombia, Pinto aseguró no tener ningún problema con el guardameta nacional, pero admitió que surgieron varias situaciones que generaron tensiones con Navas.

“El único problema con Keylor Navas que no he mencionado y que hablaré en Costa Rica es que, por ejemplo, él quería jugar póker hasta las 4 a. m. y yo le dije no, Keylor, perdóneme”, afirmó el entrenador colombiano durante la entrevista.

Asimismo, explicó que el portero tenía el deseo de regresar al país y visitar el lugar donde creció. “En las concentraciones, quería ir a su pueblo (Pérez Zeledón) y volver al día siguiente. Le respondía: ‘¿Qué tal si llego a su pueblo con toda la selección y la hago entrenar? ¿Qué opina usted?’ Y con los horarios y la forma de exigencia, no”, comentó.

Pinto concluyó esta parte de la entrevista con un comentario crítico hacia el guardameta nacional. “Él quizás no ha sido leal y correcto, pero es un tema que abordaré en los 10 años del Mundial. No tengo problemas con él, pero me ha perjudicado”, expresó.

El entrenador también afirmó que tomó la decisión de abandonar la Selección Nacional de Costa Rica tras los rumores que sugerían que él se retiraría si los jugadores perdían tres partidos.