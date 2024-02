Jorge Luis Pinto acusó a Claudio Vivas: ‘Me faltó el respeto’

Jorge Luis Pinto sabía que tarde o temprano diría algo que tenía atravesado en la garganta desde hace unos meses y le llegó el momento de acusar al director de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Claudio Vivas.

En una amena entrevista con el programa 120 Minutos de Monumental, el propio Jorge Luis Pinto se mostró como el genio y figura de siempre, pues él mismo se encargó de detonar la bomba de la polémica y la emprendió contra Claudio Vivas.

Pinto dejó ver que la idea de regresar al banquillo de la Selección de Costa Rica le agradaba. El puesto estaba vacante, tras la salida de Luis Fernando Suárez y la posibilidad era importante para él.

Se encuentra en un punto de su vida en el que ni siquiera busca un contrato jugoso, sino algo que realmente lo llene. Si por él fuera, no se hubiese presentado ningún inconveniente para sentarse de nuevo en el banquillo de la Tricolor. Pero nada de eso pasó, según él, gracias a Claudio Vivas.

“En Costa Rica hay dos personas que no me quieren a mí, una es un jugador que en junio voy a decir el nombre. Y el señor (Claudio) Vivas, ese no me quiere. Le dijeron que me llamara y nunca me llamó, me faltó el respeto y yo tengo una diferencia marcada con el señor Vivas”, afirmó Jorge Luis Pinto.

Recordó que un dirigente le preguntó directamente si ya el director de selecciones lo había llamado y ahí se percató de que algo pasaba, porque el contacto no se dio.

La respuesta del colombiano a ese dirigente fue que no recibió un solo timbrazo.

“Él no me contactó, los dirigentes sí, estuve comiendo con ellos, estuve en la casa de uno de los dirigentes”, aseguró Jorge Luis Pinto.

La situación lo disgustó y aún le causa molestia, pero era algo que no quería dejárselo para él. Su criterio es que el pueblo costarricense tiene que saber todas esas cosas, que hay que decírselas, como lo está haciendo.

“Yo soy hombre de universidad, tres universidades del mundo y nada menos que la de Sao Paulo, la Universidad del Deporte en Alemania y la Pedagógica de Bogotá, y Vivas no ha pisado una puerta de una universidad para que opine sobre mis formas de entrenar y vainas de esas (...). Y hay un jugador que lo voy a decir en junio, que ha hecho todas las cosas para que yo no vaya a Costa Rica”.

Pero tampoco iba a enfocarse solo en los ‘enemigos’ y sobre el panorama actual de la Selección Nacional y lo que está pasando en el área, Jorge Luis Pinto comparte la opinión de que Panamá se fue adelante, al igual que las islas y que si eso pasó, es por algo.

Cree oportuno que Costa Rica realice un replanteamiento en algunas cosas, en competencia, en exigencia y en el proceso de formación de los talentos.

Al mencionar eso, hizo énfasis en que hay que darle más competencia al talento joven, una competencia más exigente, porque considera que jugar ocho partidos en seis meses es algo que no sirve para nada. Su recomendación es hacer muchas evaluaciones de cómo se está trabajando y tomar acciones.

Jorge Luis Pinto se mostró dolido por el fallecimiento del doctor Adrián Gutiérrez, ese director de la Comisión de Selecciones que fue su gran defensor y a quien el técnico calificó como un dirigente sensacional. Además, aprovechó para contar una anécdota.

“No me pregunten el nombre, porque no lo voy a decir, pero creo que ustedes lo sacan por conclusión. En algún momento tuvimos algunos problemas en el orden del equipo. Un personaje fue a hablar para que me sacaran y él con una inteligencia sensacional me dijo: ‘Jorge Luis, es mejor tenerlo adentro que afuera, porque afuera es más peligroso’”.

A la Selección de Costa Rica le desea que tenga éxito. Recordó que él es muy diferente a Luis Fernando Suárez, aunque sea su amigo. Y en cuanto a Gustavo Alfaro, apuntó que ojalá haga su equipo.

“El profe Alfaro dijo que quería un equipo muy parecido al de Pinto. No, los equipos de Pinto son los equipos de Pinto y los construye Pinto. Él tiene que construir su equipo para que se parezca a él”, aseveró ese genio y figura que fue uno de los artífices de la página más dorada de la historia de Costa Rica en los mundiales.

Por cierto, el exseleccionador nacional anunció que está esperando con ansias que llegue el mes de junio, cuando se cumplan los diez años de la gesta de Brasil 2014. Tiene una sorpresa, algo inesperado, pero solo con un pequeño adelanto, ya dejó todo en suspenso.

“Decir las verdades que no se han dicho, eso hay que decírselo al país y yo tengo la obligación de decírselas, como otros tendrán la obligación, pero yo voy a decir la mía y si puedo frente a frente como hablo yo y lo voy a decir”, afirmó Jorge Luis Pinto.