Joel Campbell: ‘Las eliminatorias no son de buen funcionamiento, son de ganar los partidos’

Si la ausencia de Keylor Navas llena de duda e incertidumbre a los aficionados de la Selección Nacional, el que Joel Campbell no esté en la formación de ataque de la Tricolor deja huérfana a una ya débil zona ofensiva, que sufre sin el delantero del Monterrey de México.

Con dos mundiales a cuestas y la experiencia del fútbol internacional, Joel es sin duda el referente y guía de la delantera, uno de los bastiones del combinado patrio, que se aferra a la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Varios partidos de batallar en solitario, muchas veces sin más remedio que intentar la jugada individual, quitarse una marca e interponer el cuerpo para recibir la falta, parecen haber encontrado recompensa en la jugada del segundo gol. Ese regate de taquito dentro del área, con posterior centro al segundo palo, abrió el cerrojó hondureño y salvó el partido.

Después de la angustiosa victoria frente a Honduras (2-1), donde el cuadro patrio logró mantener las esperanzas de volver a una Copa del Mundo, Campbell volvió a demostrar su calidad en un plantel que sufre en demasía y no demuestra un funcionamiento que dé tranquilidad.

No obstante, el exjugador del Arsenal de Inglaterra y el Real Betis y Villarreal de España, entre otros, confiesa que el triunfo frente a los catrachos puede ser el detonante para empezar a sumar mejores resultados, asegurando que más allá de no jugar jugar bien, como afirman los detractores de combinado patrio, al final lo que importa es ganar los partidos.

Joel Campbell, antes del compromiso ante Honduras, calentó con el resto de sus compañeros en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Al cerrar esta primera fase de la eliminatoria, donde Costa Rica es quinto, a cinco puntos de México y Panamá, ¿cuál es el análisis del rendimiento de la Tricolor?

Estamos en pie de lucha. Ante Honduras fue un partido difícil, ellos vinieron a hacer un gran partido porque se jugaban la clasificación ante nosotros, no iba a ser fácil. Al final si jugábamos un buen partido y perdíamos, todos estaríamos hablando del resultado, más que del funcionamiento del equipo.

¿Qué destaca de la Selección Nacional en estos primeros ocho juegos de la eliminatoria?

Las agallas del equipo, las ganas de ir adelante, de no claudicar, porque al final las eliminatorias no son de buen funcionamiento, son de ganar los partidos en casa y fuera de casa. Creo que se sacó la tarea, estamos en pie de lucha y faltan muchos partidos. No estamos donde queremos estar, porque estamos lejos de la zona (de clasificación), pero de la forma en que se ganó a Honduras nos puede dar un plus para el partido que viene, que es otra final.

Se habló mucho del microciclo con jugadores del ámbito local. ¿Considera que se le sacó algún provecho?

Los microciclos son importantes. Recuerden que el profe (Luis Fernando Suárez) llegó tarde; entonces, él está en esa fase de conocimiento del jugador local y esos partidos le dan oportunidad de ver más jugadores. Para él ese microciclo fue fundamental y pudo ver jugadores como Aarón (Suárez), Jewison (Bennette), Gerson (Torres), (Orlando) Galo, Yustin (Salas).

¿Cómo analiza el desempeño de ellos en los partidos ante Canadá y Honduras?

Muchos jugadores del medio local estaban deseosos de una oportunidad y para ellos fue el microciclo. Es importante demostrarle al entrenador la calidad que tienen. Ellos salieron al campo e hicieron un buen partido, nos ayudaron súper bien, en lo que se ocupaba, y sacamos el resultado ante Honduras.

¿Toma Joel Campbell un rol de referente en la Selección Nacional al igual que Keylor Navas?

Es una pregunta que siempre me hacen y siempre tengo la misma respuesta. Asumo mi rol y mi responsabilidad desde que tengo 18 años, cuando debuté en la Selección Nacional. Casi siempre he hecho el mismo tipo de juego, de ayudar y aparecer en todo tipo de partidos y ahorita no es la excepción.

Trato de ayudar a mis compañeros, de aportar mi talento a disposición del equipo, dar lo mejor de mí y ser un líder. Siempre me he considerado un líder positivo para todos mis compañeros. No es de ahora, es de siempre. Creo que es mi personalidad y siempre trato de hacer las cosas bien.