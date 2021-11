Gerson Torres: ‘Un gol en la eliminatoria es espectacular’

Gerson Torres (centro) inicia el festejo de su anotación, frente al lamento de los jugadores de Honduras. (Rafael Pacheco Granados)

El cabezazo de Gerson Torres en el epílogo del partido hizo saltar de emoción a todo un país, al marcar el 2-1 a favor de Costa Rica y dejar tendido a un luchador Honduras.

Repleto de emoción, Torres destacó que aprovechó al máximo los días de entrenamiento con el combinado patrio.

“Muchos decían que el microciclo no servía para nada, pero llegué con la mentalidad de quedarme para las eliminatorias. Me esforcé, el profesor me vio, me quedé en la lista, hoy me dio la oportunidad y todos vieron lo que pasó”, comentó Torres.

‘Un gol en la eliminatoria es espectacular, no fue uno de los mejores, pero significa mucho. Le agradezco a mi familia, a las personas que me apoyaron. No fue fácil, pero estamos luchando y vamos a seguir trabajando para buscar esa clasificación, aunque sabemos que no será fácil”, añadió.

La Nacional se había adelantado con anotación de Óscar Duarte, igualó Romell Quioto y en el cierre Gerson le salva la vida a la Sele.

El futbolista ingresó para tratar de aportar desequilibrio y ganar balones en el uno contra uno.

“Sabía que tenía que aprovechar mi oportunidad. Esperé muchos años con el Herediano, teniendo regularidad y no se me tomaba en cuenta, pero sabía que debía de tener paciencia y aprovechar al máximo las opciones en el microciclo que me llamaron”, indicó Torres.

El volante de 24 años indicó que su deseo era jugar contra Canadá, pero al no ser tomado en cuenta su ideal era tener minutos frente a los hondureños.

“Llegué con la intención de mostrar mi personalidad, de corre, porque mi deseo era ganarme un puesto. Los jóvenes queremos ir al Mundial, no hemos tenido esa experiencia, por lo que vamos a luchar hasta el final para lograrlo y clasificar a Catar”, añadió el volante florense.

Gerson explicó que las eliminatorias no han sido sencillas, donde Costa Rica muchas veces no se ha visto bien, no ha tenido sus mejores desempeños, pero aún se mantiene la esperanza de alcanzar el boleto.

“Es complicado el camino que nos queda, pero aún faltan muchos puntos. Debemos ganar todos los puntos que nos quedan en casa y tratar de ir a ganar de visitantes los tres puntos que es importante”, acotó Torres.

La victoria les da un aire de esperanza al combinado patrio y un golpe anímico para continuar bregando por un cupo al mundial catarí.

“Es complicado, pero esperamos que en enero, cuando vuelva la eliminatoria y puedan ingresar más aficionados, todos nos apoyen. Como dije los jóvenes queremos ir al Mundial y este resultado demuestra que vamos a darlo todo hasta el final para alcanzar el objetivo”, admitió Torres.