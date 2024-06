Gustavo Alfaro sorprende y alienta a Juan Pablo Vargas con un dato revelador

¿Qué le falta a Juan Pablo Vargas para que ese mismo nivel que muestra en el fútbol de Colombia con Millonarios también lo ejerza en la Selección de Costa Rica? Antes de que el futbolista respondiera la pregunta, Gustavo Alfaro quiso hacer un aporte.

“El rendimiento de Juan Pablo el otro día estuvo a la altura del de Militão y del de Marquinhos; el nivel de rendimiento físico, técnico y táctico, con los programas de inteligencia artificial que nosotros trabajamos, no se lo dije a él, se lo digo ahora. Estuvo al nivel de uno que juega en el Real Madrid y del otro que juega en el PSG. En ese nivel jugó el otro día Juan Pablo”, destacó Gustavo Alfaro.

Lo primero que expresó el propio Juan Pablo Vargas es que él, como jugador de fútbol, quisiera rendir siempre a ese nivel, porque se prepara siempre y trata de ser lo más profesional posible, cuidándose en todos los aspectos que debería cuidar un futbolista profesional.

“Cuesta responder porque las cosas a veces no han salido como uno quisiera, evidentemente. Pero al menos hay algo que me deja muy tranquilo y es el sacrificio, las ganas de hacer las cosas bien, de ponerme la camisa de la Selección y demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz; quiero demostrarle a mi familia, a la gente que me da la confianza y a los aficionados también. Es muy importante y a mí el esfuerzo me deja tranquilo”, exteriorizó Juan Pablo Vargas.

LEA MÁS: Tres jugadores de la Selección de Costa Rica rozaron la perfección ante Brasil

Dijo que si las cosas algún día no le salieron, si no fueron como quiso, entiende que es humano, se equivoca y es fútbol. Pero que después de un partido como el de Brasil, donde al igual que sus compañeros pudo hacer la mayoría de cosas correctamente, sintió felicidad y mucho orgullo al ver que puede aportarle mucho a la Selección.

“De mi parte está ese compromiso y las ganas de querer hacer las cosas siempre bien. En Millonarios llevo mucho tiempo siendo un jugador importante para el club, me lo han reiterado no sé cuántas veces y sé que es así, pero en Selección quiero estar mejor, aportar más, quiero soñar con algún día ponerle una estrella al escudo de la Selección también, como todos lo queremos y por lo que vamos a trabajar honesta y fuertemente”.

De los integrantes de la ‘Sele’, él es quien tiene mucho más claro lo que puede ser esta versión de Colombia y considera que los delanteros serán un poco diferentes que los brasileños.

“El jugador en sí es un poco más físico, es más grande de estatura, pero creo que la forma de nosotros no debe cambiar. El trabajo de nosotros como defensores debe ser el mismo, la aplicación, el orden, las agallas, la garra con la que enfrentamos a los delanteros brasileños debe ser la misma”.

LEA MÁS: ¿Qué debe hacer Costa Rica para clasificar a la segunda fase de la Copa América?

Juan Pablo Vargas afirmó que Colombia, como país futbolero, está viviendo un momento muy bonito, con tantos partidos invicto y soñando con posibilidades reales de ganar la Copa América.

“No sé cómo nos están viendo, porque uno trata de estar lo más alejado que pueda de redes sociales. No podemos ignorarlas porque hace parte de nuestro vivir, pero no sé cómo nos estarán viendo. Créame que a nosotros nos interesa más cómo nos veamos y cómo nos sintamos nosotros al enfrentar este partido”, citó.

Por parte de la Selección de Colombia, Miguel Ángel Borja dijo que Costa Rica solamente se intentó defender ante Brasil. Sobre eso, el futbolista dijo que adoptaría la misma postura de Gustavo Alfaro sobre las guerras que hay que librar y que él no estaba ahí frente a los periodistas para dar una respuesta con cizaña.

“Si eso es lo que piensa Miguel Ángel, bien por él; nosotros tenemos un planteamiento que ninguna declaración va a cambiar y créame que nuestro planteamiento es defendernos muy bien y atacar muy bien. Si el partido nos presenta posibilidad de atacar como queremos, lo vamos a hacer y si el partido por A o por B no nos permite atacar y llegar y hacer 20 remates a marco, no lo vamos a hacer”, contestó.

Además, subrayó que dentro del plan que tienen, el principal objetivo es defenderse muy bien y dejar el arco en cero.

“Como decimos muchas veces y en el club (Millonarios) lo repetimos: ‘Si un día no puede ganar, no pierda’. Se menosprecia esa frase, a alguna gente le puede sonar mediocre, pero yo creo que es una frase muy inteligente y Colombia tiene un muy buen equipo. Nosotros sabemos lo que pretendemos”.

La prensa cafetera aprovechó para consultarle al zaguero tico qué pensaba del sonado fichaje de Millonarios, Radamel Falcao, y destacó que como jugador siempre sueña con tener compañeros de esa clase, de esa jerarquía.

“Está de más decir quién es Radamel Falcao, todos en algún momento lo tuvimos de jugador referencia, estuvo en el mejor once en 2012 y eso es una barbaridad. Ahora poder tenerlo de compañero es una emoción muy grande también.

”Lo que espero como jugador es poder aprender mucho de él; aprender muchas cosas dentro de la cancha, pero tengo el anhelo de aprender fuera de la cancha. Sé que es una persona muy correcta, muy íntegra, sus acciones hablan por sí solas y creo que va a ser un gran capitán para nosotros dentro del equipo”, finalizó el tico, que milita en el fútbol de Colombia con Millonarios.