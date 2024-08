Gustavo Alfaro cuenta su verdad sobre la salida de la Selección de Costa Rica

La Selección Costa Rica cerró su participación en la Copa América el 2 de julio y desde ese día empezaron a circular versiones sobre el interés de Paraguay en el técnico Gustavo Alfaro. Al principio parecía solo un murmullo, con el paso del tiempo se fue confirmando como una posibilidad real. Sin embargo, Alfaro reveló una versión diferente de los hechos durante su presentación oficial con Paraguay.

Gustavo Alfaro se puso por primera vez la camiseta de la selección de Paraguay. El técnico tiene contrato hasta el final de las eliminatorias de Conmebol y un eventual Mundial del 2026, si logra clasificar. (Federación Paraguaya de Fútbol)

Alfaro explicó que solo comenzó a considerar seriamente su salida de Costa Rica la semana pasada, previo a esto se mantuvo al margen.

“Me enfoqué en la Selección de Paraguay de este lunes en adelante. La semana pasada le comuniqué al presidente de la Federación de Costa Rica mi decisión de no continuar,” dijo Alfaro al ponerse la nueva camiseta de Paraguay.

Esta versión contrasta con la narrativa que circulaba extraoficialmente, ya que Alfaro afirmó que no había prestado atención al combinado guaraní hasta recientemente. Incluso, en una nota publicada por La Nación hace un mes, el 15 de julio, el representante del timonel, Juan Cruz, no desmentía del todo la posibilidad de Paraguay. “No es del todo cierto”, decía en torno a los rumores sobre un acuerdo con los guaraníes. También admitió que para entonces le habían dado la posibilidad a Costa Rica, “aumentar el contrato” de Alfaro con Costa Rica (una mejora de salario).

Durante su presentación, el técnico mencionó varias veces a Costa Rica y expresó lo difícil que fue para él dejar el equipo.

“Fue difícil salir de Costa Rica, porque la relación que tenía con los jugadores era fantástica. Incluso, me mandaron mensajes muy lindos,” compartió el técnico argentino.

Cuando le preguntaron por qué decidió dejar Costa Rica para asumir el desafío en Paraguay, su respuesta fue algo ambigua.

“Costa Rica viene de cuatro mundiales consecutivos, las eliminatorias marchan muy bien, ganamos los primeros dos partidos y con dos empates están en el cuadrangular final. En esa ruta no están ni Estados Unidos, México y Canadá, así que el camino para llegar al Mundial era más accesible, pero decidimos estar acá en Paraguay. Nos metimos en esto porque es lo que sentimos, pero fue muy difícil irme de Costa Rica.”

Alfaro también fue interrogado sobre si cumplirá su contrato con Paraguay, que está previsto hasta el final de las eliminatorias de la Conmebol y un eventual Mundial del 2026. Su explicación fue algo contradictoria.

“Le decía al presidente de la Federación de Costa Rica que no pienso en cláusulas de rescisión de contrato. Apuesto siempre a ganador y aunque suene contradictorio, siempre me pongo en el lugar más pesimista y pienso en lo peor que me puede pasar. Basado en esto, me preparo para el peor escenario.”

Lechuga debutará con los paraguayos el próximo 6 de setiembre, cuando visiten a Uruguay por la eliminatoria de Conmebol, y el 10 de ese mismo mes recibirán a Brasil.