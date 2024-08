Gustavo Alfaro utilizó en Paraguay el mismo verbo que en Costa Rica

El técnico Gustavo Alfaro dejó atrás a la Selección de Costa Rica y ahora se enfoca completamente en Paraguay. Este viernes fue presentado oficialmente, y fiel a su estilo, utilizó su buen verbo para convencer a los presentes, quienes esperan un cambio radical con el nuevo estratega.

Gustavo Alfaro (izquierda) llegó a Paraguay este viernes y fue recibido por los dirigentes de la Federación Paraguaya de Fútbol, Justo Villar (centro) y Elvio Paolorosso. (Federación Paraguaya de Fútbol)

Alfaro habló del cambio generacional que hizo en la Tricolor, sacó una que otra frase célebre y destacó la gran calidad y el talento con el que cuentan los paraguayos.

De inicio, señaló: “No fue una decisión sencilla venir, no fue algo simple. Más allá de que teníamos una cláusula de salida en nuestro contrato, no fue fácil ejecutarla, porque por lo general se usan para sacar a los técnicos y no para llevarlos a otro lugar. Veníamos haciendo un lindo trabajo en Costa Rica, nos tocó llegar donde había una dinámica negativa, pero la revertimos y se hizo un cambio generacional muy grande”.

De seguido tocó las fibras de los guaraníes: “Esta es mi tercera selección. Cuando uno dirige una selección dirige la pasión y el orgullo de una patria. No hay nada más lindo que cuando uno se pone la mano en el pecho y escucha el himno nacional de un partido. Es algo que une a toda una patria y Paraguay es pasión. La selección no divide y no discute nada”.

Lechuga recalcó que en gran parte, su decisión de dejar a la Sele y tomar a los paraguayos se dio porque le gustan los retos grandes y la eliminatoria de la Conmebol es “la más difícil del mundo y la más competitiva”.

Al estratega le consultaron si realizará un recambio tan fuerte como con los ticos, por lo que sacó a relucir que no ve edades y no tiene temores en convocar a cualquier futbolista. Incluso, se acordó de Jeylan Mitchell y la oportunidad que le dio.

“En Costa Rica trabajé con muchos chicos jóvenes, de 18, 19 o 21 años. Me pasó algo con Jeylan Mitchell, quien no jugaba en Primera División, lo llevamos a la Selección, marcó a Vinicius muy bien y lo compró el Feyenoord. Esto es como la canción de Candido Portinari, la semilla planta quiere ser. Uno está acá para dar oportunidades”.

El nuevo timonel no tendrá un camino fácil, ya que toma a un combinado que viene de una muy mala Copa América. Los guaraníes perdieron los tres partidos de la fase de grupos (Colombia 2-1, Brasil 4-1 y Costa Rica 2-1).

Además, en las eliminatorias de la Conmebol ocupan el sétimo puesto entre 10 equipos, con solo cinco puntos de 18 posibles y una única victoria en seis partidos.

Alfaro tiene el tiempo en su contra, ya que el 6 de setiembre visitará a Uruguay y el 10 de ese mismo mes debutará en su nueva casa ante Brasil. Estos dos compromisos son cruciales si Paraguay quiere clasificar para la Copa del Mundo 2026. En Suramérica hay seis plazas directas y una más a través del repechaje.