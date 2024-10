Guía TV: Costa Rica vs. Guatemala y 19 partidos más en su pantalla

La Selección Nacional de Costa Rica se juega su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, este martes 15 de octubre, cuando se mida a Guatemala, a partir de las 6 p. m. en el Estadio Nacional.

El combinado patrio está obligado a ganar si desea asegurar su boleto a la siguiente ronda. Una derrota o un empate podrían dejarlo eliminado, en caso de una victoria de Surinam sobre Guyana o bien de Martinica ante Guadalupe, por lo que la victoria es más que imperativa.

El compromiso de la Sele puede verlo por los canales 6 y 7, así como seguir las incidencias por Radio Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

Por otra, parte, la jornada número 15 del Torneo Apertura 2024 se jugará entre miércoles y jueves, donde se dará el debut de José Giacone al frente del Deportivo Saprissa en el estadio Chorotega de Nicoya. También se darán duelos cruciales para la clasificación como Cartaginés vs. San Carlos, Alajuelense vs. Liberia y Puntarenas FC vs. Herediano.

Además, los fiebres del fútbol, podrían darle seguimiento a 19 partidos entre eliminatorias mundialistas, Liga de Naciones de la UEFA y el reinicio de los torneos locales de Alemania, España y Argentina, entre otros.

Tampoco puede dejar de observar el inicio de la Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica este jueves y los duelos de las Grandes Ligas para conocer los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional.

Martes

10 a. m. Irán vs. Catar (Eliminatorias mundialistas de Asia), por ESPN.

12.45 p. m. Escocia vs. Portugal (Liga de Naciones (UEFA), por ESPN 2.

12:45 p. m. Polonia vs. Croacia (Liga de Naciones (UEFA), por ESPN.

6 p. m. Costa Rica vs. Guatemala (Liga de Naciones), por Canales 6 y 7.

8 p. m. Vancouver Whitecaps vs. Portland Thorns (Concacaf femenino), por ESPN 3.

8:30 p. m. México vs. Estados Unidos (Amistoso), por TUDN.

5:30 p. m. Cleveland Guardianes vs. New York Yanquis (Grandes Ligas, playoff), por ESPN.

Miércoles

4 p. m. Pérez Zeledón vs. Santos (Apertura 2024), por FUTV.

6 p. m. New York Liberty vs. Minnesota Lynx (WNBA, final, juego 3), por ESPN 5.

6 p. m. Los Angeles Dodgers vs. New York Mets (Grandes Ligas, playoff), por ESPN.

6 p. m. NJ/NY Gotham FC vs. Tigres Femenil (Concacaf femenino), por ESPN 2.

8 p. m. San Diego Wave FC vs. Club América Femenil (Concacaf femenino), por ESPN 2.

8 p. m. Alajuelense vs. Liberia (Apertura 2024), por FUTV.

8 p. m. Puntarenas FC vs. Herediano (Apertura 2024), por Tigo Sports.

Jueves

7:20 a. m. Vuelta Ciclística Femenina (Etapa 1), por TD+.

3 p. m. Cleveland Guardianes vs. Nueva York Yanquis (Grandes Ligas, playoff), por ESPN.

4 p. m. Cartaginés vs. San Carlos (Apertura 2024), por FUTV.

6 p. m. Los Angeles Dodgers vs. Nueva York Mets (Grandes Ligas, playoff), por ESPN.

6 p. m. Sporting FC vs. Santa Ana (Apertura 2024), por Tigo Sports.

6 p. m. Denver Broncos vs. New Orleans Saints (NFL), por ESPN 2.

7 p. m. Monterrey vs. Alajuelense (Concacaf femenino), por ESPN 2.

8 p. m. Guanacasteca vs. Saprissa (Apertura 2024), por FUTV.

Viernes

7:20 a. m. Vuelta Ciclística Femenina (Etapa 2), por TD+.

11:25 a. m. Gran Premio Estados Unidos (Fórmula 1), por ESPN.

12:30 p. m. Borussia Dortmund vs. St. Pauli (Bundesliga), por Sky 504/546.

12:50 p. m. Leeds United vs. Sheffield United (Championship), por ESPN 3

1 p. m. Alavés vs. Real Valladolid (Liga Española), por Sky 504/546.

2 p. m. Carmelita vs. San Carlos FC (Liga de Ascenso), por TD+.

3 p. m. Los Angeles Dodgers vs. New York Mets (Grandes Ligas, playoff), por ESPN.

3:25 p. m. Gran Premio Estados Unidos (Fórmula 1, clasificación, sprint), por ESPN.

6 p. m. River Plate vs. Vélez Sarsfield (Liga Argentina), por ESPN 4.

6 p. m. New York Liberty vs. Minnesota Lynx (WNBA, final, juego 4), por ESPN 2.

6 p. m. Nueva York Yanquis vs. Cleveland Guardianes (Grandes Ligas, playoff), por ESPN.

8:30 p. m. Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors (NBA, pretemporada), por ESPN 3.