Falso y verdadero para rajar con Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, pero sin ser iluso

Ni somos los más malos por lo que pasó contra España ni tampoco los más buenos por lo de Japón. Palabras más, palabras menos dijo el técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, luego de disputar sus primeros dos partidos en el Mundial de Qatar 2022 (derrota 7 a 0 con España y gane 1 a 0 con Japón).

Le duela a quien le duela: Costa Rica saca la cara por Concacaf en mundiales

Su mensaje es muy cierto y por lo mismo, decidimos plasmar un falso y verdad para rajar con la Tricolor, pero sin ser ilusos. En este ejercicio nos vamos a comparar con los rivales de Concacaf que compiten en Qatar, los que siempre enfrentamos y son nuestro parámetro más cercano.

Costa Rica derrotó a Japón en el Mundial de Qatar 2022 y depende de sí misma para pasar a octavos de final, aunque en el camino tiene a Alemania. (ADRIAN DENNIS/AFP)

Para ser justos, vamos a tomar como referencia el promedio de las estadísticas de los dos primeros partidos de todos en Doha, ya que solo Estados Unidos completó sus tres duelos de la fase de grupos. México, Canadá y la Sele apenas tienen dos. Dicho esto empezamos:

- Costa Rica con mejor rendimiento en mundiales: Copiado!

México y Estados Unidos pueden jactarse de ser los equipos de Concacaf con más participaciones en mundiales, pero si hablamos de rendimiento, la que da un paso adelante es Costa Rica. Tal vez no sean desempeños brillantes, pero con su 38% la Tricolor manda en el área. Es más, la diferencia de victorias entre la Sele y los estadounidenses es muy corta y eso que los de las barras y las estrellas hasta disputaron 15 juegos más.

Selección Mundiales PJ PG PE PP GF GC Rendimiento México 17 59 16 15 28 60 100 35% Estados Unidos 11 35 8 8 19 38 63 30% Costa Rica 6 20 6 5 9 20 35 38% Canadá 2 5 0 0 5 1 10 0%

- Costa Rica apenas si figura en pases intentados y pases buenos en Qatar:

La Selección de Costa Rica no es de las que figura por el TikiTaka en el Mundial de Qatar 2022, la realidad es que cuesta un mundo manejar la pelota y así lo reflejan los números, con apenas 541 pases buenos en dos juegos. México supera con 709, pero lo de Canadá (816) y Estados Unidos (877) es un reflejo de que tienen un mejor desempeño en ataque y arrinconan más al rival.

Costa Rica necesita jugar "horrible" contra Alemania

Detalle Costa Rica México Estados Unidos Canadá Pases intentados 675 841 996 959 Pases buenos 541 709 877 816

- Remates totales y remates directos:

La generación en ofensiva es el gran dolor de cabeza de Costa Rica, pero no solo del Mundial de Qatar 2022, sino que en toda la era del técnico Luis Fernando Suárez y hasta antes. Algunos dirán que la Nacional es muy efectiva, porque apenas tiene un remate directo y un gol, pero siendo realistas lo que sucede es que no hay claridad para armar. Caso contrario a Canadá, con hasta 30 disparos y Estados Unidos con 16 en dos juegos. México sí produce, pero no encuentra el gol.

Detalle Costa Rica México Estados Unidos Canadá Total de remates 4 17 16 30 Remates directos 1 5 3 6

- Posesión del balón:

Este dato hasta podría obviarlo si quiere tener una discusión con algún mexicano, estadounidense o canadiense. Costa Rica es dominada y no dominadora en sus dos presentaciones en el Mundial de Qatar 2022. Por más que la Sele mejoró y le ganó a Japón (1 a 0), lo cierto es que promedia apenas un 30,5% de posesión, lo que marca un abismo de diferencia al comprarlo con la de México, Estados Unidos y Canadá.

Detalle Costa Rica México Estados Unidos Canadá %Posesión promedio 30,5% 51,5% 52% 49%

- Goles anotados y recibidos:

Efectividad o falta de opciones en ataque. Lo cierto es que Costa Rica tiene un gol con un remate y esto le valió tres puntos, que es lo que más importa en un Mundial y en cualquier juego. De igual forma, aunque el dato no es halagador, México ni ha marcado y en dos partidos Canadá y Estados Unidos igual solo concretaron una vez; esto por más que jugaron mucho mejor que los ticos.

Claro, el rubro que sí avergüenza es el de goles en contra, porque ese 7 a 0 ante España nadie lo olvidará y más si se toma en cuenta que la Tricolor se especializa en defender.

Detalle Costa Rica México Estados Unidos Canadá Goles anotados 1 0 1 1 Goles recibidos 7 2 1 5

- Tiros de esquinas reflejan mínima presencia en área rival:

Un dato deja ver la propuesta de juego y marcan la diferencia en la propuesta de las cuatro selecciones de Concacaf que participan en el Mundial de Qatar 2022 es el de tiros de esquina. México, Estados Unidos y Canadá han jugado mejor que Costa Rica en ofensiva, proponen y sacan partidos más sobresalientes en ataque, por algo la Sele no tiene ni un tiro de esquina.

Este no es un factor menor, ya que habla de que la Nacional no elabora o no puede inquietar. Así mismo, no se le saca provecho a futbolistas que van muy bien en las alturas, como Kendall Waston o Francisco Calvo.