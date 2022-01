Experto explica cómo funcionará el VAR en juego de Selección ante Panamá

Una de las grandes novedades para el juego eliminatorio entre Costa Rica y Panamá (jueves a las 8:05 p. m.) será la implementación del VAR (videoarbitraje). La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dispuso que a partir de la fecha nueve de la octagonal todos los partidos contarán con este sistema y son muchas las dudas que se tienen al ser la primera vez que se usa en el país.

[ Estreno del VAR en juegos de la ‘Sele’ me recuerda el FIFA gate ]

La empresa española MediaPro es la encargada de poner en funcionamiento este sistema que ya se usa en muchas partes del mundo. De inicio, se habilitó una sala especial en el Estadio Nacional a la que se le denomina VOR por sus siglas en inglés (Video Operations Room). En este cuarto estarán dos árbitros adicionales al cuarteto que habitualmente se encarga de los partidos, quienes tendrán disponibles seis pantallas y técnicos para seguir en detalle todas las acciones del choque.

De inicio los silbateros que se encargan del VAR contarán con al menos 12 cámaras que les darán un panorama muy específico de cada jugada. Jeffrey Solís, coordinador de la Dirección de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol y especialista en el VAR, explicó que como mínimo se necesitan seis cámaras, pero lo más probable es que se utilicen 12, 18 o hasta 24, pero ya dependerá de las televisoras y los aspectos técnicos que expuso MediaPro. Solo como referencia, en el Mundial se dispone de 32.

“El sistema que utilizan en el Mundial tiene 32 cámaras. Sin embargo, el mínimo que se requieren son seis y sé que la empresa Mediapro, que se va a encargar del VAR en este partido, maneja la parte más técnica con las televisoras nacionales que transmiten el partido y así determinar con cuántas cámaras dispondrán las televisoras y cuántas Mediapro. El mínimo a utilizar son seis, pero a lo mejor usan 12, no obstante no tengo el detalle exacto de las que pondrán las televisoras. Igualmente, sí se tendrán esas cámaras con un sistema cerrado, en el que se jalan algunas imagenes que únicamente se ven el cuarto VAR”, explicó Solís en el programa radial de la Fedefútbol.

El experto recalcó que no son los equipos los que pueden pedir revisiones específicas de acciones, sino que esto se maneja en el VAR y hay cuatro acciones puntuales en las que se suele intervenir con este tecnología.

“Se utiliza el VAR ante cuatro situaciones: una tarjeta roja mal mostrada o que no se mostró, situaciones de gol o no gol (balón que pica adentro y sale o que se piensa que no entró y sí ingresó), error de identidad por una tarjeta amarilla o roja que se muestra a un jugador y le correspondía a otro y la última son penales no sancionados o penales que son mal sancionados”, enfatizó.

Adicionalmente, comentó: “Hay dos tipos de decisiones, una de hecho, que es cuando una acción se ve claramente en el VAR, como cuando en una jugada el balón pica dentro de la portería y sale, entonces no necesita revisión del réferi, sino que en el VAR le dicen que la pelota ingresó y es gol. La otra es una decisión de opinión, que es como un penal o una entrada que ocasiona una tarjeta roja y ahí el VAR recomienda que el central no reanude el juego, sino que se dirija a la pantalla a revisar y le dan diferentes tomas elegidas por el VAR para que el árbitro de campo las observe y tome la decisión”.

[ Concacaf introduce el VAR para el resto de eliminatorias a Catar 2022 ]

Árbitros certificados

Tanto el árbitro VAR, como el AVAR (asistente del VAR) deben estar certificados por Concacaf, contar con horas de uso del sistema y manejar las reglas de juego de una “manera extraordinaria”, ya que cuentan con muy poco tiempo de reacción y deben tomar decisiones rápido para no cortar del todo el ritmo del compromiso. En segundos o minutos piden a los especialistas diferentes ángulos de la acción polémica y giran la recomendación al central o le facilitan las tomas para que en el campo lo valore el principal.

El juego eliminatorio entre la Selección de Costa Rica y Panamá contará con seis árbitros, cuatro en cancha y dos en el VAR para manejar el videoarbitraje. (Rafael Pacheco Granados)

Así mismo, jugadores y miembros del cuerpo técnico tienen totalmente prohibido acercarse a la zona en al que el referi está revisando el video. De igual forma, no pueden solicitar el VAR o se arriesgan a una amarilla o hasta la expulsión.

“Cuando los árbitros están revisando la acción, los espectadores no van a ver lo que el referi está revisando, es una imagen exclusiva para el árbitro. Luego de que analiza hace la señal de que lo observó en el VAR y que su decisión se da por esto. En el VAR se puede devolver la acción hasta tres minutos para ver todo lo que ocurrió de previo a la jugada final”, finalizó Solís.