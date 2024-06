Exárbitro de Costa Rica contundente: ni el VAR nos podía salvar del error de Patrick Sequeira

Francisco Calvo llegó primero y rechazó la pelota, pero Patrick Sequeira arrolló a John Córdoba dentro del área. Colombia abrió el marcador ante la Selección de Costa Rica gracias a un penal de Luis Díaz en el minuto 31, que pocos discutieron.

Patrick Sequeira sumó ante Colombia su quinto partidos al hilo como titular de la Selección de Costa Rica. (CHRIS CODUTO/Getty Images via AFP)

El exárbitro Ricardo Cerdas analizó la acción y confirmó que ni el VAR (video arbitraje) podía salvar el error de Sequeira, quien salió muy lejos del arco y golpeó a su adversario.

“Sí hay una falta en la acción de Patrick Sequeira, se da un desplazamiento sobre el colombiano. Al ser dentro del área es sancionable con tiro libre directo, es decir, penal”, explicó el exréferi tico.

Aunque Calvo despejó la redonda antes del contacto del guardameta con el atacante colombiano, Cerdas aclara que eso no anula la falta.

“Por más que Francisco Calvo toca el balón primero, esto no implica que no se sancione la falta de Patrick Sequeira. En realidad, Patrick comete una falta sin que esté en disputa el balón y la infracción es clara. Por poner un ejemplo hipotético: si el colombiano hubiera golpeado a Patrick, en este caso, se sancionaba infracción a favor del portero; no importa que se diera el despeje del defensa”.

El central uruguayo Gustavo Tejera no lo dudó ni un segundo y por más que tuvo la ayuda del VAR, la decisión se ratificó en segundos.

“La ventaja del árbitro es que tiene control de la acción, porque está muy bien ubicado y nadie le obstruye la visibilidad; por lo mismo sanciona con tanta seguridad. Estaba en una posición paralela a la acción y esto le dio más seguridad. De igual forma, se revisó en el VAR, pero se ratificó todo”, explicó Cerdas.

En lo que respecta a la roja que pidieron los seleccionados ticos para Richard Ríos, tras majar a Manfred Ugalde, Cerdas expuso: “La acción sobre Ugalde está bien señalada, es tarjeta amarilla y no roja. No hay una fuerza desmedida o, como dice la regla, una brutalidad”.