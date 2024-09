En la Selección de Costa Rica ya no se habla de cambio generacional sino de consolidados

La Selección de Costa Rica visita este lunes a Guatemala, a las 8 p. m. por la Liga de Naciones de la Concacaf, y aunque en suelo chapín se vive mucha euforia y el estadio estará lleno, al técnico Claudio Vivas no le preocupa esto. Vivas considera que la Sele ya tiene a jugadores consolidados y pese a la juventud que predomina, a su parecer el clima hostil no afectará a un plantel que ya dejó atrás el cambio generacional.

Paulo César Wanchope (izquierda) es el asistente del técnico interino de la Selección de Costa Rica, Claudio Vivas. (JOHN DURAN)

¿Cómo toma la euforia que hay en Guatemala y cómo lo manejan en el grupo?

- Tenemos jugadores jóvenes, pero también contamos con figuras con experiencia. Hay muy buena comunicación entre nosotros y creo que no interesa esto de la euforia que se vive. El partido es 11 contra 11 y aunque hay gente que está eufórica, eso no impide que hagamos un buen juego.

”Hay que dar lo máximo, hacer un esfuerzo importante y respetar al rival. Venimos a tratar de ganar con nuestras armas y con lo que mejor que sabemos hacer. Incluso, la cancha no importa, lo que importa es lo que hagamos como equipo. Hay que prepararse para un partido bravo”.

¿Qué tan bien le cae a los juveniles un partido como estos, de visita en Guatemala, para que experimenten un ambiente similar al de una eliminatoria?

- Hace varios meses que esa frase del cambio generacional quedó en la historia, porque en la Selección ya hay futbolistas consolidados, pese a su juventud. Tenemos a figuras emergentes, pero es mejor que haya mucha afición y que se juegue así, para que se acostumbren, porque así son las eliminatorias.

”Hay que estar a la altura, es importante el carácter, ser inteligentes y dar pasos firmes, que es lo que venimos a buscar en Guatemala”.

Costa Rica está mejor en el ranking FIFA. ¿Costa Rica es el favorito?

- No, lo del ranking hay que evaluarlo desde muchos lugares y es algo que se arrastra año tras año. En algún momento fuimos cuartos en Concacaf y ahora no, por lo que perdimos la plaza y tenemos que jugar esta fase. A la hora del partido somos 11 contra 11, una táctica contra otra y los dos equipos tienen en mente ganar el partido con sus armas. No hay favoritismos.

Cuando se retiró Keylor Navas de la Selección se hablaba mucho de quién sería el sustituto y llegó Patrick Sequeira, quien ha tenido buenas participaciones. ¿Qué tan importante es esta consolidación que está viviendo?

- Cuando a Patrick le tocó remplazar a Navas fue difícil. Sin embargo, siempre confiamos en Patrick y desde que estuve como interino la primera vez lo tuve en la nómina de convocados. Nos pone muy contentos su rendimiento, pero él debe seguir demostrando partido a partido con la Selección y en su club.

¿Lo puso a pensar el buen rendimiento de Manfred Ugalde y Warren Madrigal, quienes entraron de cambio ante Guadalupe?

- Vi dos veces el partido para analizarlo y sacarme dudas. Ningún jugador en Selección tiene el lugar asegurado, pero recuerden que Manfred tuvo dificultades para sumarse a la convocatoria, así que lo más conveniente era que iniciara como suplente ante Guadalupe y cuando ingresó lo hizo bien.

”Para el juego ante Guatemala estoy pensando en algunas variantes, hicimos algunos entrenamientos y lo estoy valorando. Tengo alternativas para poder cambiar”.

¿Cuáles son las virtudes y las falencias que ve de Guatemala?

- No acostumbro hablar de forma individual de los jugadores. Lo que puedo decir es que enfrente tenemos a un entrenador con mucha experiencia. Todos mis respetos hacia él, porque lo conozco y lo más importante es el rival, el equipo y el funcionamiento que tienen.