El niño que fue juntabolas de Alajuelense hoy llora al ser llamado a la Selección de Costa Rica

¿Quién es Adrián Chévez? Su nombre figura en la lista de convocados por Claudio Vivas para los partidos de la Selección de Costa Rica contra Panamá, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Al percatarse del llamado, no aguantó las lágrimas, porque nada ha sido fácil.

El futbolista de 20 años juega con Santa Ana y en este momento se distingue como uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato nacional, posición en la que empezó a jugar desde hace poco.

“Inicié mi carrera futbolística con Liga Deportiva Alajuelense, donde estuve cinco años. Después me fui para Carmelita. Un día Cristian Oviedo me llamó y me dijo que si quería ser parte de la planilla de Santa Ana, nos conocíamos de liga menor en la Liga y me parecía un buen entrenador. Llegué a Santa Ana y se me dieron bien las cosas y para mí es bonito poner el nombre de Santa Ana en la Selección”, relató Adrián Chévez a La Nación.

Jugó en la Liga de Ascenso con ese club y fue el equipo con el que tuvo la oportunidad de debutar en Primera División, luego de ganar el título de Segunda.

“Cuando estaba en la cantera de la Liga, fui a muchos partidos del primer equipo como juntabolas. Es más, recuerdo que en un clásico contra Saprissa hice una línea de taquito y la gente me aplaudía y para mí eso fue increíble, parte de las cosas que viví cuando estuve en Alajuelense”, recordó.

Indicó que esos años en la Liga fueron bastante buenos para él, de enseñanza y que se marchó del club en el tiempo cuando empezó la construcción del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Adrián Chévez se destaca como uno de los mejores laterales izquierdos en el campeonato nacional. (Prensa Santa Ana)

“Estoy agradecido con la Liga por haberme tenido esos cinco años por allá”, citó el lateral izquierdo. Al pronunciar eso, se le consultó que si se ve de vuelta en Alajuelense.

“La verdad que yo todo lo dejo en manos de Dios y el tiempo de Él es perfecto. Eso lo maneja mi representante y la gerencia de Santa Ana que son los encargados de mi persona”, respondió Adrián Chévez.

Pero mejor que nadie, sabe que el fútbol da muchas vueltas, al pensar que aquellos jugadores que él admiraba y que soñaba con ser como ellos o jugar al lado de ellos, hoy los tiene como compañeros, como es el caso de José Andrés Salvatierra.

“Es curioso porque con Salvatierra siempre tuve buena amistad, nos llevábamos bien cuando yo era juntabolas, igual que con Patrick Pemberton, porque fuimos compañeros en Carmelita. Otros me dan buenos consejos, como Johnny Acosta, Johan Condena, Jonathan Hansen y tengo que agarrarme de ellos, con tanta experiencia, relató.

Otra particularidad de Adrián Chévez es que en las ligas menores de Alajuelense comenzó jugando como contención y hasta de 10. Al llegar a Carmelita continuó como contención y pasó a ser central, pero fue en Santa Ana donde Cristian Oviedo lo utilizó primero de defensa y luego lo pasó a ser lateral izquierdo.

“En esta posición hay varias cosas difíciles, porque a veces uno se enfrenta contra jugadores muy rápidos y experimentados, hay que saber manejarlos. Hay que tener buen aire, porque a como hay que subir, hay que bajar y es duro, porque hay que saber manejar muy bien la energía”, mencionó.

Contó que desde muy niño empezó a patear el balón y que quien más le inculcó este deporte y hasta se lo heredó fue su papá, Adrián Chévez Reyes (qddDg), quien jugó en Segunda División.

“A nivel familiar me ha tocado vivir cosas muy duras, porque perdí a mi papá hace un año y un mes. Eso es lo más duro que me ha tocado vivir, porque nadie se espera terminar un entrenamiento, recibir una llamada y que le digan que el papá de uno falleció.

”Con esta convocatoria a la Selección Nacional se dio algo que él anhelaba tanto como yo; sé que desde arriba, desde el cielo, él está brincando en lo más alto y feliz”, aseguró Adrián Chévez.

Antes de presentarse a su primera cita con la Tricolor, él será parte del atractivo partido entre Santa Ana y Alajuelense, pactado para el domingo 10 de noviembre a las 11 a. m. en el Estadio de Piedades de Santa Ana.

Dijo que ese partido es sumamente importante para su equipo, porque vienen de una derrota dolorosa, por un error puntual, pero que el fútbol es de revanchas y oportunidades.

“El domingo tenemos que ganar, tenemos que sacar los tres puntos para alejarnos un poco de abajo y quedar entre los primeros seis, que es una meta que tenemos nosotros en Santa Ana”.

Quería decir algo más, porque es aquel niño que vivió en Desamparados de Alajuela, Invu Las Cañas, urbanización El Pasito, La Brasilia y salió adelante, cumpliendo sus sueños.

“Son barrios pobres, en los que cuesta ganarse la vida y yo les digo a los jóvenes que vean en mí que sí se puede, que sigan luchando, que no cojan los vicios, porque eso no deja nada. Hay que trabajar, estudiar y luchar por lo que uno quiere. A los 16 años me independicé y tengo el apoyo de mi pareja”, destacó.

Adrián Chévez se mentaliza en hacer las cosas bien contra la Liga y luego sentir ese orgullo de vestir la camisa de la Selección Nacional. Promete trabajar muy duro, para que sea el primero de muchos llamados más. Ahora que llegó su ilusión es trabajar mucho más duro para mantenerse en la Tricolor.

