Convocatoria de Claudio Vivas pone a pensar a Jafet Soto para juego Alajuelense vs. Herediano

Claudio Vivas entregó sus elegidos para los partidos entre la Selección de Costa Rica y Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El listado pone a pensar a Jafet Soto para el partido de reposición entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

El Team aporta dos futbolistas a la Tricolor, que son indispensables en el funcionamiento del equipo rojiamarillo. Se trata de Fernán Faerron y Andy Rojas.

Faerron se ha vuelto un hombre comodín para los florenses, al desempeñarse como central, lateral y hasta contención en lo que va del semestre. Quedarse sin una pieza que resuelve problemas ante diferentes circunstancias no resulta fácil para Herediano, menos cuando este cierre de la fase regular se encuentra al rojo vivo.

Mientras que Andy Rojas aporta ese juego atrevido y rápido que puede poner en aprietos a cualquier rival, como lo padeció la Liga en el último pulso entre estos dos equipos, que terminó 1-1 en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Jafet Soto siempre se manifestó en contra de que este partido de reposición se efectuara en las fechas FIFA. Inclusive, una de tantas veces que alegó por esta situación dijo: “Soluciones hay. Seguro lo que quieren en la Unafut es irse de vacaciones el 23 de diciembre. Como no saben de fútbol y ya tienen sus boleticos en mano, quieren irse.

”¡Diay! Como no saben nada de fútbol, no se les ocurre que se puede correr una semana el campeonato y darle prioridad a la Selección Nacional. Pero como no saben de fútbol, no lo van a hacer”.

Los reclamos no surtieron efecto y hace unas semanas se ratificó que los partidos de reposición se jugarían sin seleccionados, en plena fecha FIFA.

Pareciera que Claudio Vivas trató de ser lo más equitativo posible y para este desafío de la Selección de Costa Rica, entre sus convocados figuran Fernán Faerron, Andy Rojas, Alexis Gamboa y Rashir Parkins.

Dos jugadores de Herediano y dos jugadores de Alajuelense, como si se tratara de una decisión salomónica.

En ese momento, la tabla de posiciones se visualiza así:

1. Alajuelense: 37 puntos en 18 partidos

2. Saprissa: 33 puntos en 18 partidos

3. San Carlos: 32 puntos en 19 partidos

4. Herediano: 31 puntos en 18 partidos

5. Cartaginés: 31 puntos en 19 partidos

6. Guanacasteca: 29 puntos en 18 partidos

7. Sporting: 24 puntos en 19 partidos

8. Liberia: 22 partidos en 18 partidos

9. Pérez Zeledón: 19 puntos en 19 partidos

10. Santa Ana: 17 puntos en 19 partidos

11. Santos: 14 puntos en 19 partidos

12. Puntarenas: 12 puntos en 18 partidos

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano se disputará el sábado 16 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.