Claudio Vivas sobre Costa Rica vs. Panamá: ‘Esto pasa porque la Selección de Costa Rica esté en el lugar que le corresponde’

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Claudio Vivas, dio su conferencia de prensa previo a la serie que tendrá el equipo frente a Panamá por la Liga de Naciones.

El plantel tico se las verá este jueves a las 8 p. m. frente a los canaleros en el Estadio Nacional, mientras que la vuelta será el lunes en el Rommel Fernández.

- ¿Cómo está el equipo para el duelo contra Panamá? Copiado!

Sabemos que el partido será largo, de dos series. Pero evidentemente, tenemos la posibilidad de reafirmar lo que venimos haciendo. El equipo está comprometido y está diseñado para encontrar la mejor respuesta a lo que necesitamos este jueves por la noche.

- ¿Cómo vive usted que su futuro dependa de esta serie? Copiado!

Yo vivo el día a día, y lo más importante es sacar esta serie. Ya después se evaluará todo lo que se ha hecho, pero yo me centro en sacar esto junto a los jugadores, el cuerpo técnico y la afición. Al final, esto no pasa por Claudio Vivas, sino por la Selección de Costa Rica, que debe estar en el lugar que le corresponde.

- ¿Cómo vive el duelo a sabiendas de que son 180 minutos? No todo se define en el primer juego... Copiado!

Lo primero que hay que saber es que el resultado de mañana es importante, pero la serie se finaliza el lunes. Nosotros tenemos un plan, respetamos la idiosincrasia que este entrenador rival ha impuesto, pero también tenemos la capacidad y la tranquilidad de saber que contamos con 26 jugadores a disposición. Debemos estar a tono con el partido en todos los aspectos: los detalles, el balón parado... Todo es importante en un partido de detalles.

- ¿Cuál es el manejo de la ansiedad del grupo de cara a una serie definitoria? Copiado!

En cuanto a la ansiedad, trato de encontrar respuestas, consulto a mi cuerpo técnico, consulto a Chope, que es una leyenda de nuestro fútbol. La ansiedad pasa por muchos lugares: desde la formación del equipo, lo que vamos a hacer en la cancha, entre otros temas.

- ¿Llegan Manfred Ugalde y Alonso Martínez en su mejor momento a la Selección? Copiado!

No solo menciono a Alonso y Manfred, nosotros tenemos mucha variante y disposición. Todos llegan en óptimas condiciones para complicarme la vida a mí. Tenemos 90 minutos, luego otros 90, y, bueno, tenemos cuatro jugadores con amarillas... Así que todos están a disposición. Disfrutamos el momento de Ugalde y Alonso, pero también disfrutamos a Contreras, Andy Rojas, entre otros.

- ¿Las puertas de la Selección de Costa Rica están abiertas para Keylor Navas? Copiado!

Las puertas no se le cierran a ningún futbolista. Cuando hice el comentario al presidente y a los capitanes, hubo una respuesta positiva. Él es la referencia de nuestro fútbol, y las puertas de la Selección están abiertas para el que tenga forma deportiva, nivel y muestre jerarquía para jugar con la camiseta de nuestra selección. Si él cambia de opinión respecto a lo que ya anunció, valoraremos la situación y la tendremos en consideración.

-¿?

Más allá de los rangos que se le puede dar a un equipo, entendemos que este es un equipo joven, pero no podemos renunciar a la dinámica, a la velocidad, pero también tenemos que entender que el rival es diferente y cada partido es diferente. Queremos una identidad de un fútbol técnico, porque así son nuestros jugadores. Yo no me voy a alejar de esto.