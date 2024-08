Claudio Vivas defiende puesto de su cuñado en la Selección de Costa Rica

Claudio Vivas gusta de mantenerse alejado del foco de los medios y elude cualquier tipo de polémicas. Sin embargo, desde que llegó a la Federación Costarricense de Fútbol incorporó a Cristian Vella como su asistente y esto generó diferentes opiniones, ya que es su cuñado.

Rodolfo Villalobos (centro) fue el encargado de contratar a los argentinos Claudio Vivas (izquierda) y su cuñado Cristian Vella.

Vella incluso estuvo al frente de la Selección Sub-20 de Costa Rica que no clasificó al Mundial de la categoría en el último certamen de la Concacaf. De igual forma, Vivas lo sumó como asistente a la Mayor, en su interinato. El estratega considera que su relación no afecta y todo es muy profesional.

“Cristian tiene siete años de trabajar conmigo y fue jugador profesional durante 20 años. Cuando empezamos un ciclo en Independiente, que fue muy breve por diferentes motivos, y después fuimos a Boca Juniors, Vella fue técnico de la sétima de Boca, por donde han pasado excelentes jugadores”, argumentó.

Además, defendió la preparación que tiene su cuñado y la experiencia que adquirió en los casi dos años que tiene en Costa Rica.

“Está preparado y aunque tiene un vínculo personal, no se mezcla a la hora de trabajar. Se le señala por no clasificar al Mundial Sub-20, pero la responsabilidad no es solo de él. Es importante que nos pueda acompañar, porque tiene año y ocho meses en Costa Rica, conoce a los jugadores y el tiempo vale oro para nosotros, así que requerimos de su experiencia”.

El estratega de la Sele también reveló las otras figuras que lo acompañarán, en esta experiencia que en principio será por lo que resta del 2024: Paulo César Wanchope (asistente técnico), Diego Ferella (preparador físico), Carlos Di Pascua (Scouting y Data), Matías Stampone (preparador de porteros) y Vella (auxiliar técnico).