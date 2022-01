Cartas olvidadas por Luis Fernando Suárez ofrecen a la Selección más respuestas que dudas

No es que se les etiquete como los grandes salvadores de la Selección Nacional, pero al menos cumplen con algunos de los grandes requisitos para al menos ser llamados: juegan regularmente, están en el fútbol internacional y pasan por un buen momento. Sin embargo, esto no basta hasta ahora para que el entrenador Luis Fernando Suárez los considere como mejores opciones que las figuras que suele citar.

Suárez dará a conocer este viernes la lista definitiva de convocados para los partidos eliminatorios ante Panamá (27 de enero), México (30 de enero) y Jamaica (2 de febrero). Si bien el cafetero se ha cansado de ensayar con una baraja muy amplia, difícilmente estarán nombres como el de Elías Aguilar, Marco Ureña, Cristipher Núñez, Felicio Brown o Manfred Ugalde.

Salvo Ugalde, quien renunció a la Sele por diferencias con el técnico, ninguno de los otros futbolistas recibieron hasta ahora una oportunidad de mostrarse con el colombiano, pese a que todos se desempeñan en la zona más débil de la Tricolor (ofensiva) y superan a algunos de los habituales en rendimiento y están en ligas de más nivel, como Grecia, Polonia, Corea del Sur o Australia. ¿Por qué nunca los han valorado?

Suárez en toda su gestión ha convocado a 71 jugadores, entre microciclos y para partidos amistosos u oficiales, pero ni Ureña, Núñez, Aguilar o Brown tuvieron una chance

En el cuerpo técnico de la Nacional aseguran que sí siguen a estas figuras y no descartan sorpresas. Es más, Ureña recibió una preconvocatoria y con Ugalde se ha tratado de solucionar el problema por las críticas públicas que le hizo el estratega en el inicio del octagonal.

El atacante Marco Ureña participó en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección y luego fue desapareciendo de la 'Tricolor'. Desde el 2020 no se le toma en cuenta. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

“Nos reunimos como cuerpo técnico, dialogamos todos las posibilidades y las probabilidades y al final son decisiones técnicas que respaldamos y respetamos... Hay otros jugadores que han estado en el radar de la Selección y los hemos hablado, como Jimmy Marín, Alonso Martínez, Allan Cruz, Cristopher Núñez y Jonathan Moya, en fin, hay una infinidad de futbolistas que podrían poner en la mesa y preguntarse por qué no están”, dijo el asistente John Jairo Bodmer.

Pese a esta valoración, figuras como Núñez, titular en 16 de los 20 partidos del Lamia de Grecia desde que llegó a este club, así como Aguilar, estelar en 33 de 39 compromisos de su equipo entre el 2021 y el 2022 siguen ausentes y ahora el tiempo juega en contra de ellos y del mismo entrenador.

Es más, Johnny Chaves analizó que se tuvo una ventana para probarlos, pero no se hizo y ante la situación crítica que vive la Selección en la ruta mundialista, ahora es hasta lógico que el estratega apuesta más por piezas con las que puede ensayar en los microciclos, como Aarón Súarez o Jewison Bennette, novatos con menos experiencia, pocos minutos en Primera y sin tanto rodaje internacional.

“Estos futbolistas son buenos jugadores y los buenos futbolistas manejan buen lenguaje y se adaptan con los buenos. El punto complejo es que al convocar a alguno como Núñez, Aguilar, Ureña o cualquiera de estos llegaría el lunes y tendría solo tres días para adaptarse. De igual forma, no se puede negar que pueden aportar con el tiempo adecuado. Como no hay espacio para probar, adaptarlos y conocerlos, el técnico no los toma en cuenta. Por más referencias que le den, va a querer tenerlos en los entrenamientos para ver si se adaptan a su idea, pero no tiene ese espacio”, señaló Chaves.

Mas allá de esto, entre la lista de cartas olvidadas está la de Ureña, quien sabe muy bien lo que es defender la camiseta de la Tricolor, tiene dos mundiales en su espalda y es de los pocos delanteros que viene con gol. Marco levantó su nivel en el Central Coast Mariners de Australia y acumula ocho tantos en 30 compromisos.

A Marco no se le convoca desde hace dos años, no obstante, los arietes no dan respuestas en la Sele y no saben lo que es marcar en la octagonal, por lo que parecería oportuno abrirle las puertas en un combinado que incluso apenas consiguió seis dianas en ocho presentaciones en la eliminatoria y carece de un “9″ de garantías y consolidado.

Abiertos a sorpresas

Sin duda que los 24 jugadores que trabajan desde el lunes con el técnico Luis Fernando Suárez tienen la ventaja de quedarse para tres partidos trascendentales en la eliminatoria.

Sin embargo, el cuerpo técnico está más que necesitado y se sabe muy bien que un empate o una derrota ante Panamá deja a la Selección virtualmente eliminada y por lo mismo, barajan todos los nombres posibles para convocar y buscar un revulsivo.

“El fútbol tiene esa particularidad y es que nos da sorpresas, todo puede pasar. No me puedo adelantar al fin de semana y lo que está pasando por la cabeza del profesor. Hoy tenemos claro un porcentaje alto de los jugadores que estarán en la lista, pero ha pasado otras veces en las que el profesor al final toma otras decisiones pensando en lo mejor para la Selección. El profesor no es feliz con los periodistas y los aficionados criticando. Las sorpresas pueden aparecer”, agregó el auxiliar John Jairo Bodmer.

La Sele tiene la opción de ponerse a dos puntos del puesto de repechaje, que tienen los canaleros (cuarto sitio) o alejarse aún más de un rival al que hoy en día tiene a cinco unidades (14 contra nueve). Es por esto, que no se descarta a nadie y menos aún a quienes tienen ritmo y pasan por un buen momento.

Cartas sin probar en la Selección:

- Cristopher Núñez:

Club: Lamia FC de Grecia.

Categoría: Primera División.

Partidos con su club: 16 de 20 del equipo.

Partidos como titular desde que llegó: 14.

Partidos como suplente: 2.

Goles anotados: 1.

- Marco Ureña:

Club: Central Coast Mariners de Australia.

Categoría: Primera División.

Partidos entre el 2021 y 2022: 30 de 35 del equipo.

Partidos como titular desde que llegó: 26.

Partidos como suplente: 4.

Goles anotados: 8.

- Elías Aguilar:

Club: Incheon United de Corea del Sur.

Categoría: Primera División.

Partidos entre el 2021 y 2022: 33 de 39 del equipo.

Partidos como titular: 20.

Partidos como suplente: 13.

Goles anotados: 5.

- Felicio Brown:

Club: Wisła Cracovia de Polonia

Categoría: Primera División.

Partidos entre el 2021 y 2022: 34 de 38 del equipo.

Partidos como titular: 24.

Partidos como suplente: 10.

Goles anotados: 9.