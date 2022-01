La inimaginable forma en que Marco Ureña clasificó a su equipo a la final de la Copa de Australia

Marco Ureña celebró con sus compañeros la diana que clasificó a su equipo a la final de la copa. Marco Ureña celebró con sus compañeros la diana que clasificó a su equipo a la final de la Copa. Fotografía: Central Coast Mariners

Marco Ureña continúa mostrando una de sus mejores versiones en Australia. El nacional encontró, al otro lado del mundo, la felicidad que había perdido en el campo y eso se nota en sus actuaciones. Por ejemplo, en la última fecha fue el encargado de darle el pase al Central Coast Mariners a la final del Torneo de Copa.

Ureña lo hizo de una forma que pocos le conocen, porque transformó un lanzamiento de penal.

De hecho la forma en que lo hizo generó hasta una sonrisa en el arquero contrario, porque Marco sacó un fuerte remate rastrero que se coló entre las piernas del guardavallas adversario, quien se agachó pero no pudo detener el potente disparo.

Ahora con el triunfo 1 a 0 sobre el Sydney F.C. el plantel de Ureña está esperando rival de la serie entre Melbourne Victory y Wellington Phoenix.

Marco acumula su segunda temporada en Australia, donde ha encontrado regularidad y goles.

En la campaña 2020 - 2021, el futbolista jugó 1.443 minutos y marcó cinco dianas, mientras que en la actual ya tiene 446 minutos y dos celebraciones.

Lo que ha sido curioso es que pese a su gran momento, el atacante que tiene experiencia en dos mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018), prácticamente no ha existido para la Selección Nacional en el proceso a Catar 2022.

Marco solamente fue tomado en cuenta por Rónald González para ciertos juegos, pero ni Gustavo Matosas ni tampoco Luis Fernando Suárez han apostado por el artillero.

La última vez que Marco vistió la camisa de Costa Rica fue en febrero del 2020, cuando González lo llamó para un duelo amistoso ante Estados Unidos.

Ureña habló con La Nación en noviembre pasado y confesó que no estar en la Sele era una situación atípica para él.

“Como un aficionado más, sin duda algo atípico para mí, porque yo siempre he estado acostumbrado a estar en la Selección. Desde los 15 años estoy en la Selección. He estado en la U-15, durante todos los procesos juveniles y a nivel mayor. Imagínese, ya son más de 10 años, pero desde Rusia todo cambió y se habló de cambio de entrenadores, de cambio generacional y fui uno de los que cambiaron hasta que llegó Rónald González, que me tomó en cuenta en 2020″.

Marco profundizó y dio a conocer que a su club llegan preconvocatorias, pero que nunca ha tenido la oportunidad de hablar con Luis Fernando Suárez, timonel de Costa Rica.

“Yo no tengo contacto profesional con los federativos, realmente no sé si el señor (Luis Fernando Suárez) sabe de mi existencia, nunca he trabajado con él, entonces es como que realmente parece que no soy necesario y eso hay que respetarlo. Siempre que estuve en la Selección me ha ido muy bien y solo estoy agradecido porque la gente me recuerda y eso habla del buen trabajo que hice”, finalizó.

El goleador luego de Rusia 2018 tuvo un paso por Alajuelense, luego salió al fútbol de Corea del Sur y ahora encontró estabilidad en Australia.