Bryan Ruiz respondió a sus detractores como siempre lo hace en la Selección

Pese a tener una carrera llena de éxitos, de atesorar momentos sublimes, de ser el capitán de la Selección Nacional en las últimas dos Copas del Mundo y de coleccionar anotaciones que pusieron a delirar a los ticos (dos en mundiales), Bryan Ruiz no es de esos que reclama ante los micrófonos y mucho menos es de esos que encara a sus detractores públicamente; el líder de la Tricolor habla en la cancha.

Bryan Ruiz entró al medio tiempo y con su técnica y buena ubicación logró marcar el gol del gane de la Selección ante Panamá, en la fecha nueve de la octagonal rumbo a Catar 2022. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico Luis Fernando Suárez lo ha defendido a capa y espada en los últimos siete meses, sus compañeros le pusieron la cinta de capitán de nuevo. Pese a la lluvia de críticas por su edad (36 años) y porque para muchos ya no da más en la Sele y no tiene el nivel para soportar el ritmo, Ruiz sigue siendo ese referente que aparece cuando más se le necesita. Ante Panamá repitió y recordó aquellos momentos mágicos, como cuando abombó las redes en Brasil 2014 ante Italia y Grecia.

Quienes cuestionan que Bryan prácticamente no juega con Alajuelense, tienen razón. Eso sí, en la Nacional es clave y hay que hablar con números para dejar de lado lo subjetivo: en los tres triunfos que tiene el combinado patrio en la octagonal el “10″ fue uno de los protagonistas y en gran parte se sigue con vida por él.

“Era importantísimo para nosotros sacar la victoria. Fue un partido al límite, porque si no ganábamos las posibilidades iban a ser mínimas de ir al Mundial. El gol es una alegría muy grande por Costa Rica, por la Selección y por el esfuerzo de mis compañeros. No es un desahogo en lo personal, es normal estar acá y aportar, sea dentro o fuera de la cancha. Yo vengo a la Selección con ganas, a aportar y mientras el técnico piense que debo estar, voy a venir y trataré de sumar. Estoy acá por amor a Costa Rica y a mi país, no por lo que digan algunos periodistas o algunos aficionados que solo quieren destruir”, señaló el creativo.

[ Bryan Ruiz siempre sí en la Selección... Christian Bolaños también ]

En el triunfo 2 a 1 ante El Salvador, Bryan levantó la mano y conectó de cabeza una pelota que terminó en el fondo, justo para concretar el 1 a 1 cuando más nublado lucía el panorama. Así mismo, en la victoria 2 a 1 frente a Honduras de nuevo el mediocampista puso el pecho, luchó la esférica en la zona media, la ganó y empezó la acción de terminó definiendo Gerson Torres en el último suspiro.

Si quedaba alguna duda, ante los canaleros entró de cambio en el segundo tiempo por el buen juvenil Aarón Suárez, quien ahora se perfila a ser el relevo que tanto se espera, y qué otra cosa podía hacer Bryan si no liderar al grupo y definir como siempre lo hace, para dar el gane 1 a 0.

Obviamente que la jugada generó Joel Campbell y gran parte del tanto es del atacante, quien sacó un verdadero partidazo por entrega y calidad, sin embargo, se necesitaba que alguien consiguiera ese añorado gol y ahí llegó Ruiz para concretar y darle vida a la Tricolor en la ruta hacia Catar 2022.

El siguiente rival es México, el próximo domingo en el Estadio Azteca. El duelo es sumamente complejo, pero la consigna de los seleccionados es sumar.

[ Selección Nacional derrocha gallardía para devolver la esperanza de ir a Catar ]

“México no viene jugando su mejor fútbol, pero son muy fuerte, sacaron un buen resultado ante Jamaica y no quieren meterse en problemas dejando puntos con nosotros. Ahora tenemos que ir allá a intentar sacar algo y esa es la mentalidad”, finalizó el “10″.