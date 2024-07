Al corajudo Orlando Galo le llegó a lo profundo del alma lo que Gustavo Alfaro le dijo públicamente

Orlando Galo acompañó a Gustavo Alfaro a la rueda de prensa previa al partido de este martes 2 de julio (7 p. m.) entre la Selección de Costa Rica y Paraguay en la Copa América.

El corajudo futbolista reiteró que la Tricolor acudió a este torneo en Estados Unidos a competir y que con lo visto ante Brasil y Colombia, la experiencia ha valido la pena y cada quien lo ha hecho de buena manera.

Inclusive, dijo que es una motivación pensar en que, aunque no dependan de ellos mismos, llegan al último partido del Grupo D con opciones de clasificar y que lo intentarán, contra los pronósticos.

“Lo primordial es que tenemos vida todavía”, aseguró Orlando Galo, mientras se alternaba el micrófono con el seleccionador para responder consultas.

LEA MÁS: Kurt Morsink deja ver cuál sería el destino de Jeyland Mitchell y el monto que recibiría Alajuelense

El futbolista, que ha crecido en su juego, destacó que no es ni el mejor ni el peor por tener minutos con Gustavo Alfaro y que lo que se ve en cancha es producto del trabajo.

“Cuando me pasó lo que me pasó, en realidad fue de mucho aprendizaje. Lo conversé con el profesor, con el cuerpo técnico y con mis compañeros. Me dio un poco más de madurez, entiendo y comprendo que tengo que mejorar muchas cosas, o pocas en realidad. La confianza que me da el cuerpo técnico, ese grado de trabajo extra, de seguir mejorando, es importante para nosotros los jóvenes”.

La gran prueba de Orlando Galo

No le gusta tocar el tema del tiempo que estuvo suspendido por arrojar un resultado positivo con clostebol durante un control antidopaje realizado por la FIFA, debido a una crema que utilizaba para tratarse el acné.

Eso lo hizo perderse el Mundial de Qatar y estar lejos del fútbol durante un año, bajo el principio claro en la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de que todo atleta es responsable de las sustancias que ingresan en su cuerpo.

LEA MÁS: ¿Cuándo y a qué hora juega Costa Rica en la Copa América?

Orlando Galo volvió al fútbol y retornó a la Selección de Costa Rica, con la clara convicción de quitarse esa espina y lucha con todas sus fuerzas para darse pronto el gusto de representar al país en una Copa del Mundo.

Orlando Galo disputa el balón con Yaser Asprilla en el partido entre Colombia y la Selección de Costa Rica en la Copa América. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

Pero va paso a paso y hace un tiempo dijo que esta Copa América era como un punto de partida para vivir eso que soñaba y que en Qatar le tocó verlo de lejos.

LEA MÁS: Kurt Morsink sobre fichaje de Manfred Ugalde en Rusia: ‘Sería muy hipócrita decir que era lo proyectado’

“Cuando viajé al Mundial de Qatar con patrocinadores, estaba en el mismo hotel de la Selección y no podía saludar a quienes eran mis compañeros, no podía ni verlos. El momento más duro era cuando el bus salía hacia el entrenamiento y yo andaba por mi cuenta.

”Veía el bus pasar decorado con la bandera y fue cuando dije que trabajaría por ir a un Mundial y el chance más cercano que tenía era la Copa América. Gracias a Dios el profesor tuvo la confianza y me convocó al partido de repechaje contra Honduras. Nunca había anotado con la Selección Nacional y hacerlo en un partido tan importante para nosotros fue una bendición”, relató.

Orlando Galo vive y lucha por su momento

Costa Rica se merecía ir a la Copa América en medio de este cambio generacional. Galo piensa que sus compañeros tenían que vivir esto y él también, por tantas cosas.

LEA MÁS: Brandon Aguilera tendrá nuevo destino en una Primera División de Europa

“Estamos aquí, dándole unas palabras a la prensa, conversando al lado del profesor, estando casi 15 días con mis compañeros, tener un mini Mundial, como dijo el profe, porque eso es. Llega el bus, te recoge, está el bus con la bandera de Costa Rica y los logos de la Conmebol y la Copa América, con seguridad en los lugares donde jugás y todo eso. Es algo que había trabajado, que estaba en mi mente y es algo que estoy cumpliendo”, expresó el futbolista.

Las palabras de Gustavo Alfaro sobre Orlando Galo

Gustavo Alfaro no se podía quedar callado en ese momento, porque tenía algo que decirle a Orlando Galo de manera pública. Su mensaje inició externando que ese jugador es una demostración de superación, coraje y valentía.

Luego reflexionó sobre que la vida, más temprano que tarde, nos pone a prueba a todos para ver de qué madera estamos hechos y cómo estamos formados. Que no nos dice ni cómo ni cuándo, y que al presentarse es cuando se debe demostrar que se está a la altura de las cosas.

“A él le tocó arrancar joven, desde una adversidad muy grande. Cuando lo más probable es perderse en medio del camino, abandonar, porque parece que todo está cuesta arriba y tan difícil, él eligió encerrarse entre los suyos, para adentro, creer, luchar, mirar que siempre el mañana le podía dar una posibilidad y luchar por eso. Que hoy tenga este chance de estar jugando como los mejores a la altura de este campeonato”, apuntó Gustavo Alfaro.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro toma una decisión con Patrick Sequeira en la Selección de Costa Rica

Señaló que él nunca se mete en la decisión del capitán y que cuando iban a jugar un amistoso, los compañeros lo eligieron para que portara la cinta.

“Es una demostración de la valoración que tienen al sacrificio contra la adversidad, porque todos tenemos nuestros problemas, pero no siempre pasamos por situaciones tan adversas como la que él tuvo que soportar”.

Gustavo Alfaro aseguró que los triunfos que Orlando Galo está teniendo en la vida son ejemplos para todos los jóvenes, para saber que por más adversa que sea la vida, la profesión, o por más problemas que se puedan tener, cuando se tiene el coraje, el alma noble y se pone el corazón al servicio de lo que se anhela, las cosas, como le suceden a Orlando, le pasan como le tienen que pasar.

Orlando Galo es uno de los líderes de la joven Selección de Costa Rica. (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

El seleccionador agregó que se alegra de que él esté viviendo esta realidad y lo que aún le falta, porque está convencido de que vendrán cosas más lindas para el futbolista.

“Sé que no es sencillo hablar de un momento de dolor, más que nada porque en muchas oportunidades los seres humanos somos ingratos en algunas circunstancias. Cuando hay una demostración de coraje tan evidente y de lucha por superación tan grande, merece la pena decirlo con todas las palabras. Por eso se lo dije a él, es un muy lindo ejemplo que la vida me ha puesto para poder conocerlo”, comentó Gustavo Alfaro.

El futbolista agradeció esas palabras tan significativas para él y dejó ver que quiere más. Recordó que los integrantes de este grupo tienen seis partidos de jugar juntos y que no se debe perder la perspectiva de que es un proceso.

“Es feo recordar el pasado, volver al pasado, acordarse de eso, pero si se ve a los de Brasil 2014, cuántos partidos tuvieron que tener para ser una Selección e ir a hacer un buen papel. Es algo de tener paciencia, de tener tranquilidad, las cosas van a salir”.

También se acordó de que en procesos anteriores no tenían la confianza como jóvenes y se hablaba y se criticaba sobre cuándo iban a aparecer ellos. De hecho, subrayó que se llegó a ese punto de que podían tener minutos y después desaparecían por completo. Entonces, regresaba la misma pregunta: ¿Dónde están los jóvenes?

“Estábamos en nuestro club trabajando día con día, pero no se nos daba la oportunidad, que es tan valiosa en este momento, de venir a competir contra jugadores top, como James Rodríguez y como Vinicius, que, como el profesor nos dice, somos iguales, solo que ellos están un poco más preparados.

”Es cuestión de creer de dónde estamos compitiendo, es un tema de realidad y darnos cuenta de que podemos competir contra mejores selecciones si nosotros mismos nos proponemos eso”, meditó Orlando Galo.