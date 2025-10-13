Puro Deporte

Selección de Costa Rica vs. Nicaragua: Byron Bonilla responde en Instagram a provocación de TDMás, ¡se prendió esto!

Byron Bonilla no dejó pasar una provocación de TDMás y generó fuertes reacciones antes del partido entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Byron Bonilla festeja su gol ante la Selección de Costa Rica en el Estadio Nacional de Nicaragua, el pasado 5 de setiembre.
Byron Bonilla festeja su gol ante la Selección de Costa Rica en el Estadio Nacional de Nicaragua, el pasado 5 de setiembre, por las eliminatorias rumbo al Mundial. (STRINGER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.