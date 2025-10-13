Selección de Costa Rica vs. Nicaragua: Byron Bonilla responde en Instagram a provocación de TDMás, ¡se prendió esto!

Byron Bonilla festeja su gol ante la Selección de Costa Rica en el Estadio Nacional de Nicaragua, el pasado 5 de setiembre, por las eliminatorias rumbo al Mundial.

Unas horas antes de que la Selección de Costa Rica enfrente a Nicaragua por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 TDMás utilizó sus redes sociales para una provocación que el jugador nicaragüense Byron Bonilla no dejó pasar.

El medio de comunicación costarricense posteó un video de Bonilla celebrando con un baile tras anotarle a la Tricolor en el encuentro de la primera vuelta, disputado en Managua, y que finalizó 1 a 1.

TDMás acompañó el video con un texto que dice: “Recuerden que este mae nos celebró así, ojalá pase por donde Kendall...”.

Hasta ahí todo normal. Lo que no es común es que los futbolistas aludidos muerdan el anzuelo, pero esta vez, en lugar de poner la otra mejilla, el volante pinolero decidió responder.

“Claro q paso 😜. Nos vemos 👏🏼⚽🦾“, respondió Bonilla, desde su cuenta de Instagram, verificada con el check azul que permite corroborar la identidad de atletas, artistas, políticos y cualquier otra persona que quiera prevenir una suplantación.

De inmediato, la respuesta del jugador nicaragüense generó múltiples reacciones de aficionados costarricenses; lamentablemente, muchas de ellas incluyen ofensas y estereotipos xenófobos.

Otros cuestionaron su paso por el fútbol de Costa Rica. “Este fue el que no pegó ni en Cartago”, señaló un cibernauta aludiendo a su pasado brumoso.

“Véngase a la Liga”, le solicitó otro que prefirió rendirse ante la calidad del mediocampista.

Costa Rica y Nicaragua se juegan buena parte de sus opciones en la eliminatoria este lunes 13 de octubre a las 8 p. m.

Esta fue la respuesta de Byron Bonilla a TDMás, antes del esperado duelo entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua. (Instagram/Instagram)

De momento, el otro involucrado en el “conflicto”, Kendall Waston, no se ha manifestado públicamente. Quizás prefiere hacerlo más tarde en la cancha.